La Junta paraliza las ayudas a Nissan al poner en duda sus compromisos con Ávila

La montaña rusa en la que se ha convertido desde hace varios años la fábrica de Nissan de Ávila vivió ayer uno de sus puntos de mayor fractura con el anuncio por parte del director general de Industria y Competitividad de la Junta, Carlos Martín Tobalina, de la «congelación» de todas las ayudas previstas a la multinacional debido tanto al retraso en la comunicación de las líneas de un nuevo plan industrial para la planta comprometido por la propia firma como por la decisión de paralizar la producción el pasado 22 de diciembre del modelo NT-500 con sólo 7.000 unidades fabricadas de las 100.000 comprometidas hasta el año 2023.

Tras reunirse con el comité de empresa, Tobalina reconoció que en la Junta de Castilla y León «no tenemos noticias oficiales de la multinacional» sobre un plan que deberían haber detallado «en octubre o noviembre». Fue en el mes de julio y después de evitar «in extremis» tres días de huelga anunciados por los trabajadores ante diferentes incumplimientos en materia laboral cuando Nissan trasladó al Gobierno regional que estaba confeccionando una nueva estrategia que se sumaría a la que está en vigor desde 2014 bajo el nombre de «Ávila challenge». Desde entonces, «nosotros hemos pedido información y se ha ido retrasando hasta ahora, cuando seguimos sin noticias», se lamentó el alto cargo de la Junta, que recordó que «conocimos por los medios de comunicación» que el grupo japonés «congelaba» el proyecto de la camión NT-500 por el que «recibe ayudas de los fondos europeos, de la Junta y del Estado». Por este motivo, «quisimos saber qué estaba sucediendo de forma oficial y en base a la información que nos dieran, tomar decisiones sobre los compromisos que adquirimos las partes» en un plan en el que se comprometía no sólo el impulso a este modelo sino la «la producción» de uno nuevo, además de a «garantizar» el mantenimiento de empleo «en una planta vital para la Comunidad».

Después de «urgirles» una «respuesta inmediata», finalmente la Junta ha procedido a «congelar nuestros compromisos con la multinacional hasta que no sepamos cuál es la estrategia industrial de la que tenían que habernos informado hace cuatro meses y sobre la que exigimos hechos».

Sin detallar las cantidades que se dejarán de entregar a la firma nipona, el director general sí admitió que son varias las líneas de subvenciones que quedan en suspenso hasta que no cambie la situación. Y es que la Junta también está «preocupada» por «la ejecución del plan industrial que, mientras no digan lo contrario, en principio hoy está aún vigente». Al respecto, señaló que «tenemos que revisar si se han mantenido las inversiones previstas en distinto conceptos» que se habían programado porque «hay una normativa que nos obliga a hacerlo al manejar fondos europeos y autónomos que debemos fiscalizar». A la espera de conocer las explicaciones de Nissan, no descartó pedir la devolución de las ayudas ya concedidas si se suspenden los proyectos por las que se daban.

Hoy, reunión en el Ministerio

De momento, hoy mismo habrá una reunión con representantes del Ministerio de Industria para «ponerles en conocimiento de esta delicada situación». En la cita, «intentaremos poner soluciones instando a la multinacional a que cumpla sus compromisos y que aporte una información leal a los trabajadores y a las administraciones», recalcó. Respecto al futuro de la planta, se limitó a señalar que ahora «estamos luchando por el presente» con la idea de que la factoría «se puede catapultar al futuro».