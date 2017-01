El rescate a la banca le cuesta 774 euros a cada familia italiana

La Befana, versión italiana de los Reyes Magos, ha traído como regalo una tasa de 251 euros a cada familia. La nacionalización del Monte dei Paschi di Siena, el banco más antiguo del mundo, costará al Estado 6.500 millones de euros. Si esta cantidad se divide entre los casi 26 millones de familias, el resultado para el contribuyente es claro: 251 euros. Pero las asociaciones de consumidores van más lejos y dividen los 20.000 millones de euros aprobada por el Gobierno y el Parlamento para salvar a los bancos en dificultad: 330 euros por italiano, comprendidos los recién nacidos y centenarios, lo que equivale a 774 euros por familia.

Para tranquilizar a los italianos, el Gobierno ha intentado evitar por todos los medios que la grave circunstancia de nacionalizar el que era tercer banco del país fuera percibida por los ciudadanos como una noticia económica normal y no dramática. Un hecho que irritó a Alemania.

Es más, el ministro de Economía, Pier Carlo Padoan, declaró al diario «Il Sole 24 Ore» que el Monte dei Paschi di Siena queda así «en óptimas condiciones y tendrá gran éxito». Cabe señalar que anteriores declaraciones del ministro sobre el estado de salud del banco de Siena fueron erradas. Peor aún fueron las que hizo el ex primer ministro, Matteo Renzi: «El Monte dei Paschi está saneado, invertir en él es un negocio», dijo hace justo un año en una entrevista en televisión.

A lo largo del 2016, los títulos del MPS han perdido el 88% de su valor. Está por ver si serán suficientes los 20.000 millones de euros (se sumarán a la deuda pública, que es astronómica, de 2,259 billones de euros, el 134,5% del PIB) para salvar al Monte dei Paschi di Siena y la intervención que se hará en otras entidades con dificultades: Vicenza, Veneto Banca, Carige y algunas cajas.

Se trata de una medida que en Italia se debió adoptar hace ya muchos años, como hicieron otros países, entre ellos España. El Gobierno dice que bastará con esa cantidad, pero han surgido muchas dudas. Todo dependerá de las perspectivas de la economía italiana. «La posibilidad más preocupante es que nuestra economía no haya completado aún la reestructuración que exige el proceso de globalización. Es decir, si todavía hay muchas empresas que deben cerrar –así lo sugiere el hecho de que la producción industrial no dé señales de recuperación– muchos de los créditos que los bancos han hecho a las empresas “viejas” no serían pagados. Esto haría aumentar todavía más las dificultades de los bancos, que tendrían necesidad de más capital», afirma el prestigioso economista Francesco Giavazzi, profesor de la universidad Bocconi de Milán.

Para complicar más las cosas, la Befana ha traído, además del regalo de la tasa a los italianos, una pésima noticia: Italia está en deflación y da un salto hacia atrás de 57 años. Por primera vez desde 1959, el nivel general de los precios, lo que marca la inflación, ha sido negativo (-0,1%) en 2016, según el instituto oficial de estadística (Istat). En aquella época lejana, cuando en Estados Unidos nacía la muñeca «Barbie» y en el célebre festival de San Remo ganaba el ya difunto Doménico Modugno, al menos en Italia se percibía el aire de que iba llegar el «boom» económico. Hoy, en cambio, no existe esa esperanza y la deflación confirma el débil consumo interno y un bajo crecimiento de la economía (0,8%), situándose a la cola de Europa.

Mientras el coste de la vida parece estancado, el resto de los países empieza a correr. La inflación media en Europa ha sido del 1,1% y en Alemania el 1,7%, un nivel este último no muy distante del objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo.