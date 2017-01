Dos de los púgiles más mediáticos de los últimos tiempos podrían enfrentar sus dos disciplinas sobre un 'ring' próximamente. Boxeo contra Artes Marciales Mixtas. Floyd Mayweather contra Conor McGregor. Sin duda alguna, la pelea más esperada.

De ello ha hablado en la cadena ESPN el propio Mayweather, que pese a estar retirado desde septiembre de 2015 no rechazaría un evento de esta categoría: «Lo único que me interesaría sería enfrentarme a McGregor. Soy un hombre de negocios y es una muy buena idea en materia de ganancias. Sería preciso que me garantizasen 100 millones de dólares, no tengo necesidad de pelear».

En sus declaraciones, el púgil marcó su territorio ante el que sería su rival: «Él se ha hecho un nombre en los últimos dos o tres años, mientras que yo he dominado durante toda mi carrera, como otros boxeadores y otros deportistas». El estadounidense se bajó del cuadrilátero tras 49 victorias, 26 de ellas por K.O., y ninguna derrota.

Es por ello que Mayweather quiere llevar la voz cantante en una posible negociación con McGregor. «Estamos preparados para ofrecerle 15 millones de dólares y podriamos negociar un reparto de los derechos de televisión, pero la iniciativa en la negociación tendría que ser nuestra. ¿Cómo este chico podría pretender 20 o 30 millones cuando nunca ha peleado por 8 o 9 millones?».