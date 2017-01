Fruela cambia de estrategia. El cantante asturiano, finalista en el proceso online que TVE ha organizado este año para elegir a uno de los finalistas de la preselección de Eurovisión, ha decidido defender su canción «Live it up» en castellano. Lo hará en la gala del 12 de enero en la que el artista competirá junto a LeKlein y Javián por la plaza en «Objetivo Eurovisión», el programa en el que el ente público elegirá al representante español en el famoso festival.

La nueva versión sólo mantiene el título original en inglés. El resto de estrofas y estribillo será interpretado en castellano en el concierto que RTVE.es retransmitirá online y, si finalmente gana, en la gala final junto a los artistas elegidos internamente por la cadena. Para estos nuevos arreglos, Fruela ha contado con la ayuda de Andermay. Amaya Martínez se ha encargado de la letra y Ander Pérez, la otra mitad del grupo, ya formaba parte del equipo como autor y productor junto con el propio Fruela y el DJ Javi Reina.

Fruela canta 'Live it up'

«Desde el principio tenía grabada 'Live it up' tanto en inglés como en español, aunque para el Eurocasting decidimos presentarla en inglés porque así es como iba a ser mi nuevo single. Pero después de leer comentarios de muchos eurofans que pedían que cantara en español en el Festival, apostamos por esta nueva versión», afirma Fruela recién aterrizado en Madrid tras pasar las vacaciones con su familia en Asturias.

A pesar de las nuevas estrofas en español, Fruela afirma que su canción «sigue conservando el mensaje de la canción en inglés. Es una canción en la que hablo de que incluso en los momentos más negativos y oscuros de la vida siempre hay algo de luz, es una canción que describe todo lo que he luchado en mi vida hasta llegar a este momento. También hemos decidido conservar el estribillo en inglés para que Europa entienda el mensaje de Live it up: vive a tope».

Andermay ya estuvo detrás de «Dime», la canción con la que Beth obtuvo un meritorio octavo puesto en Eurovisión 2003. «Ojalá que contar con los autores de un tema tan icónico como 'Dime' me traiga la misma suerte», señala Fruela