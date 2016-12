En la batalla por Eurovisión no todo vale. O, al menos, eso es lo que piensa Javián, uno de los tres finalistas que aspiran a estar en la gala en la que se elegirá al representante español en el próximo festival. El exconcursante de «Operación Triunfo» cree que se ha puesto en marcha «una campaña de desprestigio» contra él para perjudicar sus opciones en la carrera eurovisiva. Considera que las acusaciones de plagio por su canción «No somos héroes», con la que compite, no tiene ningún parecido con los éxitos de Álvaro Soler «El mismo sol» o «Sofía». Por eso, según información de Bluper, el artista andaluz va a demandar a todos los medios y usuarios de redes sociales que le acusen de haber plagiado.

«Quien afirma que 'No somos héroes' es un plagio es un burro. La gente puede decir que mi tema le recuerda a otro, pero no que lo haya robado» afirma al mismo medio el excomponente de Formula Abierta. «Me he inspirado en Juanes, me he basado en Keith Urban, me he inspirado en Morat, Álvaro Soler y country que escucho. Pues sí, puedo estar por ahí, pero no he cogido el tema de nadie ni he querido copiarlo».

Los40.com publicó hace unos días un artículo donde incluía un vídeo que comparaba ambas canciones y dejaban caer las similitudes que guardaban entre ellas. Esto ha provocado un enorme enfado en el cantante, visto además que el debate ha saltado a las redes sociales a raíz de dicha publicación.

Javián es uno de los tres artistas finalistas del #Eurocasting, el proceso online que TVE ha empleado este año para elegir a uno de los finalistas que optarán a ir a Eurovisión. Los otros dos candidatos son Fruela con la canción «Live it up» y LeKlein con su tema «Ouch!». El ganador participará en una gala final con otros artistas elegidos internamente por el ente público, entre los que se rumorea que estarán Mirela, Paula Rojo, Rafa Blas y Mario Jefferson.