Silvia Abril volvió a convertirse anoche en la protagonista indiscutible de «Tu cara me suena». La actriz, que participó el año pasado en la cuarta edición del famoso programa de Antena 3, volvió esta vez al show como invitada para realizar una imitación que provocó muchas risas entre el público. La actual pareja de Buenafuente quiso que su regreso fuera a lo grande, y por eso decidió imitar a Edurne, una de las ganadoras del programa. Además, optó por repetir la actuación que la madrileña protagonizó cuando representó a España en el festival de Eurovisión 2015 con la canción «Amanecer».

Para ello, no dudó en vestir como Edurne lo hizo ella en aquella importante cita, con un vestido similar al verdoso, brillante y semitransparente obra de José Fuentes que la extriunfita lució. La mítica capa ropa, elemento imprescindible en la puesta en escena que el equipo de Gestmusic preparó para Viena, también estuvo presente y sirvió como herramienta de humor para contagiar de carcajadas al público del plató. Incluso no faltó Giuseppe diBella, el bailarín italiano que forma parte del equipo del programa y que ayer volvió a repetir la actuación que protagonizó junto a Edurne en Eurovisión. Aunque, esta vez, con una compañera de baile muy particular.

Silvia Abril estuvo divertida y sexy, repitiendo la coreografía de aquella actuación eurovisiva. Aunque desafinó a lo largo de toda la canción, el público no pudo más que rendirse de nuevo ante el torrente de risas que provocó su aparición. El jurado del programa, compuesto por Ángel Llácer, Lolita, Chenoa y Carlos Latre, le dio la bienvenida de nuevo y juntos recordaron momentos míticos del pasado año como los «tartazos» con los que la actriz solía premiar las bajas puntuaciones que le otorgaban los expertos. De hecho, Abril hizo traer una mesa llena de tartas que, después, acabaron de nuevo siendo usadas como arma arrojadiza entre jurado y concursantes de la nueva edición.

Edurne ganó la tercera edición de «Tu cara me suena» y un año después representó a España en Eurovisión. En el famoso festival de la canción, la artista madrileña no pudo superar el puesto 21 pese a su aplaudida interpretación.