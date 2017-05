El Ayuntamiento de San Fernando ratifica a Ana Lorenzo en su cargo

El Ayuntamiento de San Fernando no varía su posicionamiento con respecto a la concejala Ana Lorenzo y la ratifica en su cargo. Desde el Consistorio no existe intención alguna de cesarla de su cargo y se continúa hablando de un caso aislado.

«Después de analizar la grabación vemos que hay matices que hacen entender mejor las palabras de Ana Lorenzo, puesto que la familia habla de dar una patada a la puerta de una casa y ella le dice que sea de un banco. Es verdad que lo que le dice no es adecuado, pero volvemos a exponer la tensión, las ganas de solventar el problema de una familia y que ésta ya había expuesto su intención de entrar a okupar una casa», explica Conrado Rodríguez, concejal de Presidencia.

Desde el Consistorio se expone que tampoco se ha hablado de una posible dimisión de Ana Lorenzo. «Con ella no se ha tratado el asunto así, ni nos ha trasladado nada al respecto. Solo que se trató de una acción puntual».

Conrado Rodríguez también puntualizó que lo que expone Ana Lorenzo referente a la okupación de viviendas «proviene de tratar con diferentes familias que se encuentran en esta situación y a las que se les intenta ayudar a regularizar la situación».

La alcaldesa, la socialista Patricia Cavada, y su socio de Gobierno, el andalucista Fran Romero, no realizan declaraciones por el momento y han derivado la comunicación en Conrado Rodríguez sobre el tema.

Lee la transcripción de la grabación:

-«No tenía ni idea de esto y ya yo soy la más experta en temas de ocupar viviendas de manera ilegal porque viene la gente y me lo cuenta. Yo le digo a la gente que antes de quedarse en la calle no comparto que haya 200.000 viviendas vacías de entidades bancarias con el dinero que tienen y que haya familias en la calle. Yo lo que pasa es que no debo de deciros esto».

–«Yo os digo ahora mismo una vivienda en la que entráis y yo intento... no os digo que os vaya a conseguir nada, lo he conseguido con el resto de familias, que os hagan un alquiler social, que teniendo una pensión lo conseguís casi seguro».

-«Yo me harto de trabajar para parar los desahucios de entidades bancarias».

–«Yo os digo una vivienda ahora mismo que esta vacía, que es de Unicaja».

–«Cuando te metes la Policía no te puede echar. Es la gente la que va a la Policía y dice: estoy ocupando esta vivienda, hace un informe y cuando el banco se entera negocias con vosotros, os citan del juzgado, se va a un juicio. Se le dice al juez que es cierto que se vive allí, que hay tres menores y la entidad bancaria procede si quiere a hacer el alzamiento de la vivienda».

–«Tenéis que ser conscientes de que si vivís en una casa de manera ilegal, hasta que no consigáis un alquiler social no te va a corresponder la ayuda del Ayuntamiento».

–«El único problema es que tenéis que tener luz y agua. La luz se hace llamando por teléfono a Endesa (yo no os he contado nada de esto). Os cambiáis de domicilio y le cambias el contrato de la luz por teléfono. Con esto venís al Ayuntamiento y os empadronáis con el contrato. Esto es muy importante cuando vayáis al juzgado porque decís que vivís allí y que estáis empadronados en esa vivienda».

–«Y el agua era... no sé si tendrá contador de agua. La que me dijo que estaba esta vivienda libre me dijo que entrando en Internet y pidiendo la nota simple de la casa, vas a Hidralia y te hacen el contrato».

–«Voy a volver a llamar a la Junta pero dudo que de la semana pasada a esta haya una vivienda. He estado encima de vuestro casa todo el tiempo. Lo ideal sería que alguien os alquilara una vivienda».

–«La chica dijo que tuvo suerte y no tuvo que tirar la puerta metió una radiografía o una tarjeta. Hay que tener cuidado cuando entréis en la vivienda porque si hay algún vecino y llama a la Policía y llega no es lo mismo que estéis dentro de la vivienda a que estéis tirando una puerta».

–«Si entráis en una de esa, con la luz haciendo el trasladado por teléfono y el agua que os la puedan dar de alta, yo creo que sí».

–«Una chica es la que le dice la disponibilidad de la vivienda porque se ha ido a otra de la Casería».

–«Decidle que le llamáis de mi parte. Yo soy Ana Lorenzo. Dios mio de mi vida, me estoy saltando aquí la protección de datos pero cuando a ellas les ha hecho falta ayuda las he ayudado yo también».

–«Os voy a decir una cosa. No le digáis a nadie que yo os he dado dirección ni nada».

–«Ojala quede yo como la que ayudaba a la gente a no estar en la calle invitándola a entrar en viviendas de entidades bancarias que están vacías».