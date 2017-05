La pareja cumple con el consejo de la concejala Ana Lorenzo y okupa la casa de un banco

El desahucio llegó y Toñi se encontraba con sus tres hijos en el banco de un parque llorando junto a su expareja, Alejandro, por no tener un lugar donde quedarse a dormir esa noche.

Sus pertenencias estaban en un garaje y aunque sus hijos sí se podían quedar en casa de una amiga, la situación les desbordaba. Fue entonces cuando una persona se acercó a ellos y le dijo que sabía de una vivienda de un banco que estaba abierta.

«No queríamos, pero ya no sabíamos qué hacer y al final hicimos lo que dijo la concejala que hiciéramos: okupar una vivienda de un banco. Eso sí, sin tener que tirar la puerta abajo porque estaba abierta».

No ha habido solución para su problema y Alejandro lamenta la situación en la que se encuentra su ex pareja. Él vive en habitaciones que le dejan sus amigos y en ocasiones pasa temporadas con ella y sus hijos, ya que al pasar la pensión de sus hijos y al contar con unos ingresos limitados no puede tampoco alquilar una vivienda. «Ojalá pudiera, pero no tengo si quiera domicilio fijo».

«Queríamos una solución legal»

Es por ello que han decidido meterse de okupas, aunque afirman que no buscaban tal salida «puesto que queríamos una solución legal a nuestro problema, motivo por el que acudimos al Ayuntamiento».

Precisamente la grabación se realiza «tras haber hablado en varias ocasiones y que nos dijeran unas cosas que luego nos negaron y para que no ocurrieran más contradicciones».

Y es que al parecer la primera vez que hablaron con Ana Lorenzo aseguran que les dijo que la Empresa Municipal de Suelo (Esisa) estaba rehabilitando viviendas sociales y que en seis meses podrían solucionar su problema. Luego cuando el desahucio ya se venía encima se les dijo que no habían más viviendas sociales en San Fernando y que nunca les dijeron que podían contar con una.

«En el tema de las ayudas también mienten. Es cierto que me han ayudado, pero solo he pedido cuando no he podido pagar y eso de que tenía concedida una ayuda de 800 euros lo han dicho ahora en prensa, yo solo tengo un papel que pone que se estudiarán posibles ayudas». Toñi cuenta con una minusvalía del 70% por ciento y sus tres hijos son menores. «Y lo único que nos dice en que nos puede ayudar es a incitar a cometer una ilegalidad».

Para poder pedir la ayuda del alquiler hay que llevar un papel firmado del propietario como que no se ha realizado el pago para que se inicie el expediente, por lo que se paga más tarde. «El propietario se cansó de firmarme papeles y quería cobrar de manera puntual por eso inició acciones legales para echarme del piso».

En todo este periodo ocurre un incendio en la vivienda por fallo en un cuadro eléctrico «tenemos hasta el informe de los bomberos», la casa se ve afectada «y pasa a ser una cuestión de salud. No podíamos seguir viviendo allí en esas condiciones y aún así estuvimos dos meses más» y es que en los informes técnicos se comprueban que la estructura de la casa no se vio afectada pero tengo un hijo con bronquios y además de todo lo que tengo también asma y el hollín acumulado, la situación y a pesar de todo ello no se hizo nada».

«Todo lo que nos habían prometido al principio para ayudarnos van y cambian la versión y ahora no es posible ayudarnos. No entendíamos qué había pasado para que ahora no se pudiera hacer lo que nos dijeron al principio». Y con todo ello se meten en una última reunión con Ana Lorenzo antes de quedarse en la calle, que deciden grabar y donde finalmente la concejala explica como okupar una vivienda, conseguir luz, agua y les da la dirección de un piso de un banco que se encuentra vacío.