El PP pondrá en manos de Fiscalía las declaraciones de Ana Lorenzo incitando a la okupación

El Partido Popular considera que las declaraciones realizadas por la concejala Ana Lorenzo son «de extrema gravedad», ya que incitan a cometer delito. Por ello, asegura que si desde el Consistorio no se toman medidas «ya que la alcaldesa Patricia Cavada tiene el deber de denunciar los hechos delictivos de los que tienen conocimiento», el PP acudirá a la Fiscalía para denunciar lo que ha ocurrido.

Por otro lado, el presidente local del PP, José Loaiza, aseguró que también se tramitará una denuncia administrativa, ante los organismo pertinentes del Estado, debido a que se vulnera la Ley de Protección de Datos al darse direcciones, nombres e incluso «en el comunicado en el que reconoce los hechos y pide perdón resulta que habla de las ayudas dadas a la familia cuando debe quedar entre la administración y la familia, resulta que va y lo expone públicamente».

Desde el Partido Popular piden explicaciones a la alcaldesa porque no entiende que no haya realizado declaración alguna. «No sabemos si es que ella es la que dio orden para actuar así, si tenía desconocimiento o lo ampara. Todo ello lo debe aclarar y si no el que calla, otorga».

También pide que se pronuncie el socio de gobierno, Fran Romero, ya que todos los grupos se han pronunciado «exponiendo su impresión y no sabemos si Fran Romero es que también lo consiente o está de acuerdo».