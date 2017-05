Ana Lorenzo también recomendó a otra vecina que okupara una vivienda

Un «error por la tensión» alegaba el Ayuntamiento en su comunicado sobre la polémica que ha surgido en torno a la concejala de Bienestar Social, Ana Lorenzo, por una conversación grabada en la que explica a una familia que va a ser desahuciada cómo meterse en una vivienda vacía de un banco y conseguir hasta luz y agua.

Sin embargo, comienzan a salir más vecinos que fueron en busca de ayuda al Ayuntamiento para aliviar su complicada situación y que se encontraron con la misma respuesta.

Es el caso de Pilar, que quiere dejar bien claro que desde Servicios Sociales se le ha tratado y atendido de manera «correcta» ofreciendo todas las ayudas que le pueden dar, pero que tras anunciar su desahucio recibió por respuesta que la «única solución era que me metiera en la casa de un banco y que ellos ya podrían entonces hacer algo». Unas palabas que asegura que salieron de la propia concejala Ana Lorenzo.

La okupación como solución

Pilar cuenta con un empleo a media jornada por el que cobraba menos de 400 euros. Ahora ha conseguido aumentar en unos 100 euros su salario, pero durante meses no le llegaba para completar los 400 euros que tenía de alquiler. Es por ello que le dieron el plazo de un mes para abandonar la vivienda, plazo que se ha cumplido y por el que ha sido denunciada a las autorizadas para iniciar el desahucio.

Tiene un menor a su cargo y asegura que no encuentra otra solución a su problema que hacer caso a las indicaciones dadas por la concejala. Incluso ha preparado un escrito de una posible vivienda a okupar pidiendo a los vecinos que no la denuncien ya que está desesperada y no cuenta con más ayudas, «puesto que cuando ven mi nómina nadie me quiere alquilar la casa y no hay viviendas de alquiler social en San Fernando».

Pilar asegura que ella lo único que quiere es vivir dignamente y que a pesar de contar con contrato y un trabajo no entiende su situación. «Llevo apuntada en Esisa desde el año 2008 y nada, no hay viviendas para alquiler social nuevas». Lo cierto es que Esisa (Empresa Municipal de Suelo) lleva años anunciando la construcción de nuevas promociones que finalmente no se han llegado a levantar. Casi una década sin construir y sin atender realmente su cometido, que no es otro el de sacar adelante viviendas sociales.