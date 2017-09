El «zasca» de la Venta Aurelio a un cliente descontento

La utilidad de las webs con opiniones de clientes sobre locales en los que se han alojado o comido es innegable y muchos de nosotros los utilizamos para encontrar un lugar agradable, a buen precio y con ricos platos de los que disfrutar en las proximidades del sitio en el que nos encontramos. Los hosteleros son conscientes de lo que estas opiniones implican para su establecimiento, más o menos clientela y, por lo tanto, más o menos ingresos. Por ello, ante las críticas de un cliente, normalmente los representantes de los negocios calificados suelen responder disculpándose o justificando el error o el mal servicio. Lo curioso llega cuando, ante una baja calificación en una web de este tipo, el propietario responde de una forma tan contundente que no deja indiferente a nadie.

Eso es precisamente lo que ha ocurrido con la calificación otorgada en TripAdvisor por un cliente identificado como Tomás a la Venta Aurelio, situada en la Barriada de Montijo de Chipiona. «Muy decepcionados» era el titular del comentario del cliente, que señalaba que «fuimos a conocer la venta en familia y salimos decepcionados: comida sobrevalorada y escasa, todo bastante salado, almejas muy pequeñas para su precio en carta, calamar a la brasa con mal sabor, brasa mal hecha, choco a la plancha sin sabor, te sirven el vino en cantidad como si fuera agua, nos sirvieron la comida sin seguir orden entre los entremeses y la comida principal, y no prestaron atención suficiente y olvidaron algún plato, las patatas demasiado fritas, saladas y aceitosas».

Y la contestación de Pedro, director de relaciones con clientes de este mítico local fundado en 1965, no pudo ser más directa: «Con todo el respeto y educación que se merece, permiteme que le diga que usted tiene muy poca vergüenza y la cara muy dura. Usted y su familia venían a comer de gañoteo y se equivocaron de lugar. No sé si en otros establecimientos le habrán entrado al trapo, pero aquí, señor, esa forma de actuar no la contemplamos. Usted se sienta en la mesa, pide y si, por las circunstancias que sean, no le gusta determinada especialidad lo dice al momento y se le cambia por otra que sea de su agrado. Lo que no vale, es que usted y su familia se harten de comer y beber y a la hora de pagar empiece a decir tonterías para no pagar y amenazar con escribir y hablar mal de nuestro establecimiento. ESO AQUÍ NO VALE. Disfrute lo que pueda y engañe a quien se deje, que la vida son dos días».

Ha sido el propio local el que ha mostrado la respuesta en las redes sociales «Hace unos días se fue un señor muy decepcionado de nuestro restaurante. Se le ha olvidado decir que no quería pagar», señalaba la Venta Aurelio en Twitter, acompañando el mensaje de la imagen del comentario y la correspondiente respuesta en TripAdvisor.

Una acción muy celebrada por múltiples personas que han contestado al tweet aplaudiendo la acción de la Venta Aurelio (que cuenta en TripAdvisor con 83 calificaciones de excelente, 43 muy bueno, 8 normal y tan solo 3 pésimo) y poniendo de relieve que en este tipo de páginas en las que los clientes califican su experiencia en diversos establecimientos, éstos últimos están expuestos a todo tipo de críticas, «sean o no reales».