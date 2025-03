Siete escapadas wellness de primera categoría para regalar en Reyes

Una experiencia holística con la última tecnología en Cataluña

Situado en Caldas de Malavella (Gerona), en una finca de 300 hectáreas con relieve suavemente ondulado y frondosos pinares, está PGA Catalunya Golf and Wellness . En su centro de spa disponen de tratamientos realizados con tecnología de vanguardia, como la crioterapia, la oxigenación, la modulación fotobiológica y las infusiones vitamínicas, masajes basados en técnicas tradicionales, un gimnasio de última generación y un equipo de especialistas preparados para ofrecer una vivencia personalizada. Ofrecen diferentes programas wellness que pueden incluir, o no, pernoctación en el hotel. Entre sus imprescindibles está el Ageing Well , que propone un enfoque holístico y natural sobre el antienvejecimiento y que incluye una experiencia hamam esencial, un masaje de 60 minutos, infusión intravenosa de vitaminas, cuatro sesiones de tratamientos con tecnología de última generación y acceso a la zona de aguas Thermal Pavilion . Su duración es de un día y su precio 630 euros.