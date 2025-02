Cinco apetecibles escapadas por España para tener un julio de júbilo

El mes de julio es uno de los más propicios para viajar gracias a las vacaciones de verano y al buen clima. Tanto si se tienen días libres, como si solo se dispone de los fines de semana, estos destinos que van desde Mallorca a Cáceres , ofrecen diferentes planes y actividades para aprovechar al máximo el tiempo. Realizar una cata tras visitar viñedos, acudir a un festival de música celta, subirse a bordo de un catamarán para descubrir una playa paradisíaca… estas son algunas experiencias para organizar un julio jubiloso .

Visita a una bodega con solera

Esta propuesta va dedicada a quienes buscan una experiencia enoturística . es una bodega cuya historia transcurre por las orillas del río Duero y las tradiciones familiares con una mirada innovadora y comprometida con la naturaleza que está situada en la carretera de Pesquera de Duero a Renedo, Valladolid.

Entre sus sugerencias están la visita ‘Despertar de emociones’ que por 120 euros incluye transporte desde o hacia la estación de tren, un relajado paseo entre cepas centenarias en el que dejarse abrazar por los viñedos mientras los expertos explican todo sobre el lugar, ruta por la bodega y sus diferentes salas y una cata de tres vinos acompañados de un almuerzo castellano. La actividad, que dura unas seis horas, finaliza con una comida entre barricas con platos de la cocina tradicional castellana maridada con sus vinos. Por otro lado, está la visita ‘Sensaciones’ , en la que se recorre el entorno, a pie o en coche, así como los viñedos y la bodega y se realiza una cata de tres vinos acompañada de un aperitivo (22 euros por persona) .

Aquellos que quieran hacer noche en la zona para completar el fin de semana con una ruta por Valladolid pueden optar por el hotel Nexus Valladolid. Situado en pleno centro histórico de la ciudad, rodeado por edificios tan emblemáticos como la iglesia Santa María La Antigua, el teatro Calderón o la catedral, este hotel boutique cuenta con 27 amplias suites . El alojamiento también dispone de un Wine Bar donde también se realizan catas.

Vinos de Nexus & Frontaura

Festival de música celta en Ortigueira, La Coruña

Cita ineludible del verano y uno de los referentes mundiales del folk, el Festival de Ortigueira se ha convertido en uno de los eventos musicales más multitudinarios de toda España. Declarado de Interés Turístico Internacional desde 2005, este evento nació en 1978 fruto del esfuerzo de la Escola de Gaitas de Ortigueira, pero fue en el año 2000 cuando se sentaron las bases de lo que es hoy una auténtica industria cultural, al tiempo que abría su horizonte musical hacia otros tipos de música que no tienen por qué ser estrictamente celtas. Además, la programación musical se completa con otras propuestas culturales que van desde exposiciones y representaciones teatrales y de títeres hasta una feria de artesanía en el paseo marítimo, además del tradicional desfile de bandas de gaitas procedentes de todos los territorios celtas. Este año las celebraciones van desde el 10 al 17 de julio.

Además de disfrutar de este festival se pueden recorrer algunos de los puntos de interés de esta villa y sus alrededores. Lo primero que hay que hacer para medir el pulso de este rincón gallego es pasear por su casco histórico y alrededores: la iglesia parroquial de Santa Marta , la calle Real, centro comercial y económico, el barrio do Ponto, su puerto y el Museo Ortegalia , en el que se hace un recorrido por la historia de Ortigueira desde la Prehistoria hasta la actualidad y en el que se encuentra, además, la cámara megalítica más antigua de Galicia , datada en el año 4.400 a.C. Los amantes de la naturaleza no pueden irse de aquí sin recorrer la costa do Loiba , el tramo de litoral más salvaje del concello famoso por sus acantilados y las cuevas esculpidas por el viento y el mar conocidas como furnas.

Cartel del festival de Ortigueira

Sobrevolar la Costa Brava o conquistar lo Pirineos

Para aquellos que han soñado alguna vez con volar, en esta zona se puede optar por diferentes opciones para quitarse el gusanillo. Por ejemplo, uno de los planes más atrevidos que se puede escoger es el de saltar en paracaídas a 4.000 metros de altura sobre la bahía de Roses. El precio de esta actividad es de 280 euros por persona . Otra de las opciones es apuntarse en Skydive Empuriabrava a un vuelo de iniciación por la zona costera. Tras una introducción teórica básica sobre pilotaje se vuela acompañado de un instructor profesional y durante un rato se puede llevar los mandos de la aeronave. El precio es de 199 euros por persona . El Pirineo de Gerona, por su parte, cuenta con planes menos extremos, pero igualmente atractivos. Desde volar en globo y divisar los más de 40 volcanes que conforman el Parque Natural de la zona de la Garrotxa (de 100 a 185 euros por persona), hasta subirse al telesilla Jordi Pujol Planella , para contemplar el paisaje alpino y la fauna silvestre y alcanzar el nacimiento del río Ter. Lo días claros y en dirección este se divisa el Golfo de Roses y la Costa Brava.

En globo sobre La Garrotxa © Turismo de Costa Brava - Laurence Norah

Piscinas naturales en La Vera

A poco más de dos horas de Madrid está La Vera , una comarca cacereña que brinda todo lo necesario para pasar un fin de semana de matrícula lejos del bullicio de la ciudad. Además de visitar sus coquetos pueblos que mantienen la arquitectura popular con casas de adobe y madera y coloridos balcones repletos de flores -algunos de ellos declarados conjuntos histórico-artísticos-, de hacerse con unos botes del mejor pimentón del mundo, y de visitar el Monasterio de Yuste en el que el emperador Carlos V pasó sus últimos días, en estas fechas estivales no puede faltar un refrescante baño en una de sus más de 45 charcas y pozas naturales .

Si se quiere acompañar el baño de una ruta senderista sencilla la mejor opción es el Trabuquete , un charco de aguas cristalinas protegido por paredes rocosas y sobre el que se desliza una pequeña cascada. Para llegar hasta él hay que hacerlo a pie por un sendero que sube montaña arriba durante unos cuatro kilómetros y que parte en el pueblo de Guijo de Santa Bárbara. Por el contrario, si se desea buscar una poza a la que se pueda llegar en coche se puede optar por la garganta de Cuartos. Pasado Losar de la Vera y en dirección a Madrigal de la Vera está el puente medieval de Cuartos, bajo el cual se halla una piscina natural con aguas profundas y muy claras. Se trata de una de las más caudalosas del valle.

Charco el Trabuquete © Rocío Jimenez

En barco a la playa Es Trenc, Mallorca

Una de las actividades estrella del verano es la de subirse a bordo de alguna embarcación para disfrutar de una travesía por el mar, practicar snorkel o visitar algunas de las playas más mágicas. Localizada en el municipio de Campos, en el sur de Mallorca está la paradisíaca playa de Es Trenc , un arenal que ocupa una estrecha franja de apenas 20 metros de ancho que se extiende a lo largo de prácticamente dos kilómetros de costa. Considerada como una de las más bonitas de la isla, esta playa está cubierta por fina arena blanca que se funde con aguas turquesas de escasa profundidad, lo que la convierte en un destino perfecto para acudir en familia. Para visitarla se puede optar por acudir en coche o, por el contrario, contratar una excursión en catamarán. Desde Get Your Guide ofrecen un crucero de cinco horas, bien por la mañana de 10.00 a 15.00, o por la tarde de 15.30 a 20.30, que sale desde la Colonia de Sant Jordi. Además, también se hace parada en la playa de Es Caragol y se puede optar por practicar snorkel en sus aguas cristalinas. El viaje incluye, también, una comida buffet con selección de carnes, ensaladas frescas y postre y refrescos, vino de Mallorca y sangría.

Playa de Es Trenc © Gtres

Una opción para hacer noche es el hotel Blau Colònia de Sant Jordi , un alojamiento con 80.000 metros cuadrados de servicios e instalaciones que incluyen un club infantil, spa, siete pistas de tenis y una completa oferta de restauración.