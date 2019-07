El chapuzón de los 796 escalones: una de las maravillas menos conocidas del Cantábrico El Faro del Caballo se halla al pie del acantilado de Monte Buciero, cerca de Santoña (Cantabria)

Claudia González @abcviajar Actualizado: 14/07/2019 01:03h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Así se construyó y así está hoy el faro más alto de España

El Faro del Caballo era un gran desconocido hasta que en 2014 fue uno de los finalistas del mejor rincón de España de la guía Repsol. Desde ese momento, el número de visitantes ha aumentado considerablemente. ¿Pero qué es lo que sabemos de este entorno todavía desconocido para muchos?

Te contamos que para llegar a la explanada dónde se encuentra el faro deberás recorrer una escalinata de 685 escalones, y a continuación, 111 peldaños que te llevarán al mar (796 escalones en total). Estos son de fácil acceso, con marea alta podrás subir sin problemas y deberás tomar precauciones si la marea es baja

Se encuentra ubicado al pie de los acantilados del Monte Buciero. Forma parte de la entrada a la Bahía de Santoña y del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

El faro comenzó a funcionar el 31 de agosto de 1863. Los presos del Cuartel del Presidio de Santoña colocaron el acceso y los escalones escarpados. El edificio se encontraba dividido en dos bloques: el primero de ellos destinado a la vivienda del farero (que ya se encuentra demolida) y el otro la torre del faro. En 1993 acabó su función como faro y dejo de estar operativo siendo víctima de numerosos actos vandálicos. En 2013 los reclusos del centro penitenciario del Dueso, llevaron a cabo un acondicionamiento del entono y los escalones como parte del proyecto Nácar (naturaleza y cárcel). Aunque se encuentre dentro del término municipal de Santoña, su mantenimiento sigue dependiendo de la Dirección General de Costas (pese a no funcionar ya como faro).

Cómo llegar

Para llegar a la zona del faro tienes que realizar alguna de las rutas que llevan a él. Principalmente son dos: Ruta Santoña – Faro del Caballo por el Fuerte San Martín y el mirador de la Punta/Peña del Fraile y Ruta Santoña – El Dueso – Playa de Berria – Faro del Pescador – Faro del Caballo.

También, hay otras formas de llegar: en barco desde el Pasaje de Santoña suelen salir casi a diario excursiones marítimas. Con esta forma únicamente podrás divisarlo. Tienes toda la información aquí.

Para los más aventureros está la opción de la piragua, remando por la Bahía de Santoña hasta el Faro del Caballo. Aquí puedes obtener más información. Y como última opción, uno de los deportes que está más de moda, el SUP (Stand Up Paddle), que te permite acceder remando con tu tabla. Aquí podrás alquilar tablas de SUP en Santoña.

Consejos prácticos

Hay una serie de cosas que debes tener en cuenta a la hora de visitarlo:

1) Al no poder acceder al faro en coche, deberás aparcarlo en Santoña. El aparacamiento más cercano está junto al Fuerte de San Martín.

2) La ruta discurre en su mayor parte por caminos de tierra y piedras por lo que, será obligatorio el uso de calzado de montaña y por supuesto ropa cómoda y de deporte.

3) La ruta tiene una dificultad moderada, abstenerse personas con algún tipo de problema de movilidad o personas con problemas de salud. La ruta también la pueden hacer niños y mascostas, pero debemos tomar las precauciones necesarias.

4) Ten cuidado con tus desperdicios, ya que no hay basuras ni papeleras. Tampoco encontrarás aseos ni ningún bar, restaurante o alojamiento. Debes procurar llevar todo lo que necesites.

5) Se tarda en torno a una hora en ir y otra en volver. Debes controlar la hora de salida (no más allá de las 4 de la tarde en primavera y verano y por la mañana en invierno). La ruta no está lo suficientemente iluminada y se recomienda hacerla con suficiente luz natural.

6) Pueden ser frecuentes los accidentes básicos. No hay ningún puesto de socorro, procura llevar lo básico. Para accidentes graves llama al 112.

7) El acceso al faro es gratutio, No hay que adquirir ningún ticket ni reservar.

Para obtener más información, puedes consultar la web Faro de Caballo, se trata de un proyecto personal de una santanderina y un santoñes que buscan crear un punto de información sencillo y accesible. Fue una iniciativa popular ante el incremento del número de visitantes aunque, cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Santoña. En la web, además de encontrar información sobre el faro podrás consultar otros lugares de interés de Santoña.