Estas son las aplicaciones que necesitarás en tu móvil para poder sobrevivir a los festivales de música

El móvil se ha convertido en un compañero inseparable en los festivales de música. Desde la cámara, que nos permite capturar momentos inolvidables, hasta las notas del móvil para echar cuentas de los 'tokens' que nos quedan, existen muchas maneras de mejorar nuestra experiencia festivalera a través del móvil. Con el verano, llega la temporada de festivales de música, y para sobrevivir a cualquiera de ellos compartimos una selección de aplicaciones móviles imprescindibles.

Para los más aficionados a los festivales, que quieren estar al día durante todo el verano de los distintos festivales que se celebran, Festivall es una «app» que incluye eventos de todo el mundo, así como la lista de artistas, con información sobre ellos. Un festival puede ser una auténtica jungla humana y reunirse con los amigos puede ser todo un reto. Snapchat permite situar a los amigos que hayan compartido ubicación contigo gracias a los Snap Maps de manera gratuita. Además, lanzar un Snap también puede ser útil para dar pistas al grupo sobre dónde nos encontramos, como si se tratara de una bengala virtual.

En contra de lo que creen muchas personas, no es posible utilizar aplicaciones como Shazam para detectar las canciones que están tocando los grupos, ya que como explica el servicio, actualmente propiedad de Apple, solo funciona para música grabada y no para música en directo. Entre las aplicaciones más recomendadas para utilizar durante los festivales se encuentran las de gastos compartidos, como Splitwise o Settle Up, que permiten organizarse con amigos para hacer más fácil recordar cuántos tokens debe cada uno. Las aplicaciones de notas como Keep de Google pueden ser también de ayuda.

Otro de los grandes problemas en los festivales, con largas jornadas de conciertos, es precisamente lo fácil que es quedarse sin batería en el móvil. Aplicaciones como Battery HD permiten controlar el consumo de los teléfonos móviles para sacarle el máximo jugo posible a cada carga. Hoy en día es esencial compartir tu diversión con los demás y que todos tus seguidores en redes sean conscientes de los grupos a los que has ido a ver. Unfold, Editor de Historias es una aplicación gratuita que dispone de una colección de 150 plantillas para crear historias únicas con distintos marcos, efectos, tipografías o pegatinas para tunear tus historias de Instagram o Facebook de la mejor forma posible.

Los festivales de música también son grandes karaokes colectivos, en los que todo el público canta al unísono las canciones de su grupo favorito. Es imposible saberse las letras de todas las bandas, pero Musixmatch, una aplicación gratuita y con compras integradas, te va enseñando la letra de las canciones a modo de un karaoke de verdad.

Estar de festival implica estar horas y horas bajo el sol y mantenerse hidratado es esencial para no sufrir un golpe de calor. Aplicaciones como WaterMinder, que tiene un precio de 5,49 euros para iOS, permiten controlar de manera fácil el consumo diario de agua. Por medio de gráficos ofrece información sobre el nivel de hidratación y da la opción de crear alertas para recordarte que es hora de darle un trago al agua. Para seguir conectado con el grupo de amigos en la multitud de gente conectada al 4G y no sufrir perdidas de conexión y no desorientarse en el camping, Berkanan Messenger, que es también gratis, ofrece la posibilidad de enviar mensajes a través de connexión Bluetooth.

Las zonas de baño de los recintos de festivales no suelen ser algo muy atractivo y también se suelen crear grandes colas que pueden obstaculizar. La aplicación gratuita Flush - Toilet Finder & Map localiza los servicios públicos más cercanos, incluyendo notificaciones sobre si está o no abierto al público o información sobre en qué estado se encuentra.

Si lo que se quiere recordar es el lugar de nuestra tienda en el camping de un festival, existen también aplicaciones que son capaces de ayudarnos en esta tarea, como es el caso de Tent Finder, mientras que find My Friends es otro software que ayuda a no perder a nuestros mejores amigos. La hora de regresar al final de una jornada se puede dificultar debido a la gran aglomeración de gente pero aplicaciones gratuitas como Citymapper o Moovit aconsejan la mejor opción de transporte ya sea caminar, en autobús o taxi para llegar al hostal, apartamento o al camping.