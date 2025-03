El país de los bares pandémicos: crónica de 22 meses a medio gas

«La gente aún tiene respeto a sentarse en la barra, pero sobrevivimos gracias a ella»

El de la familia Chiriboga es un bar de los de barrio. En pleno Marqués de Vadillo, en Madrid, llevan detrás de la barra de la cafetería Saemi algo más de siete años, y quien traspasa sus puertas conoce el nombre de los que están dentro. Quizá por eso, cuenta Erika, hija mayor de la dueña del negocio, cuando se decretó el estado de alarma hace ahora 21 meses y medio, en quien primero pensaron fue en los vecinos y familiares, para repartir el género de su despensa y también las bebidas que tenían fecha de caducidad próxima.

Ahora, los dueños de este negocio echan la vista atrás y corroboran que aún no han podido recuperar la normalidad, o al menos, algo parecido a lo que tenían a principios de 2020. Los meses del cierre «fueron muy, muy duros», rememora Erika, que hasta finales de abril no recibió el ingreso del ERTE o expediente de regulación temporal de empleo. Menos suerte tuvo la empleada que tenían entonces, que no lo percibió hasta mediados de año. Su madre, recuerda ahora, vivió semanas de auténtica angustia pensando cómo pagar las facturas, que no dejaban de aumentar, cuando todo estaba parado afuera. «El dueño del local medió para facilitarnos el pago del alquiler, pero el resto hubo que afrontarlo igual», añade la joven hija de los Chiriboga.

En el verano de 2020 y con la famosa desescalada hacia la ‘nueva normalidad’ fueron recuperándose los aforos y, poco a poco, llegó el fin de la prohibición que más les afectaba, la de consumir en barra. «La gente aún tiene respeto a sentarse en la barra. Pero somos un bar que vive de ella casi al 100%, y aunque pusimos mesas altas, con cuatro se nos llenaba el local, pese a estar lejos del aforo permitido» en ese momento, explica.

De momento, la Comunidad de Madrid es una de las que menos medidas ha tomado en relación a la hostelería, aunque cuando Erika se fija en lo que están haciendo otras autonomías, no puede dejar de pensar en cómo les afectaría volver a pasar por lo mismo. «Después de las discotecas, los bares somos quienes estamos en el punto de mira», reconoce. En Madrid, muchos bares han sobrevivido gracias a las terrazas, aunque en su caso no llegó a tiempo la licencia extraordinaria que otorgaba la ciudad, y sus dos mesas altas a la entrada se han convertido en la resistencia, al virus y también al frío.