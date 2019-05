Natalie Weaver tuvo que sufrir comentarios «crueles» sobre su hija cuando paseaba con ella, y decidió ponerse a trabajar, a luchar, por todas aquellas personas que tienen un aspecto diferente. Y es que su hija tenía una enfermedad rara que le deformaba la cara además de diabetes y el síndrome de Rett, una enfermedad degenerativa que le impedía andar y hasta valerse por sí misma. Este pasado jueves, la niña ha fallecido.

«Nuestra #SweetSophia dejó esta tierra, rodeada de amor y adoración. En lugar de flores, le pedimos que done a http://www.sophias-voice.com. Una vez que salgamos de este aplastante dolor, continuaremos ayudando a otros en su memoria», escribía su madre, Natalie Weaver, en Twitter.

