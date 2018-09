Huracán Florence «Me marcho de Charleston antes de que llegue el huracán y sea demasiado tarde» ABC recoge el testimonio de un vecino de la ciudad de Carolina del Sur por la que se espera que pase el ciclón Florence

Darragh Doran es irlandés pero vive en Charleston, en la costa de Carolina del Sur, donde el huracán Florence se espera que tocara tierra este viernes o sábado en su llegada al litoral este de Estados Unidos. Los últimos pronósticos, que apuntan a un impacto directo en la ciudad, le han convencido de que debe huir lo antes posible.

Todavía desde Charleston, mientras mete su equipaje en el coche y coloca sacos de arena para proteger su vivienda, Doran cuenta a ABC cómo vive la llegada del ciclón y su salida de la ciudad.

«Desde la semana pasada estamos pendientes del huracán. Un amigo con el que suelo ir a hacer kiteboard, Shea Gibson, es meteorólogo y lleva varios días publicando en Facebook noticias y actualizaciones sobre Florence», explica a este medio por email.

Doran comenta que durante estos días en la ciudad todos estaban bastante tranquilos, ya que parecía que la tormenta iba a desviarse hacia el norte y no iba a pasar por la zona en la que vive.

Tranquilidad en la ciudad

«Nuestra percepción cambió cuando la previsión comenzó a variar. Shea nos explicó que casi todas las previsiones mostraban que una vez que el huracán tocara tierra en Carolina del Norte, se deplazaría hacia el oeste, pero nos recordaba constantemente que la previsión de "Euro" mostraba que el huracán pasaría cerca de Charleston y que debíamos estar atentos», cuenta.

Darragh Doran apunta que la población de la zona se había confiado en exceso, porque en los últimos años los temporales que se han vivido no ha causado daños graves.

«Aun así estos últimos días he visto gente hablando sobre evacuación y casas protegidas con tablones de madera. Ayer fui a coger sacos de arena que está dando la ciudad y no había cola. El año pasado, en el último temporal, tuve que esperar más de una hora de cola», comenta el hombre.

Unas «pequeñas vacaciones»

I was unsure whether to evacuate until yesterday because we still didn't know if it was going to come our way, but finally after seeing that this storm was so unpredictable, we decided that by the time the forecasters could tell for sure what direction it was going to go, that we knew it would be too late to leave, so at 9pm last night, we made the decision to leave.

El irlandés asegura que él y sus amigos no decidieron marcharse hasta este miércoles, cuando, tras ver que la tormenta era impredecible, consideraron que si esperaba a que las previsiones meteorológicas determinaran qué dirección iba a tomar, «sería demasiado tarde para irnos». «Me marcho con cuatro amigos y mi perro Messi», explica.

«Hemos decidido sacarle algo positivo a esta situación y lo hemos convertido en unas pequeñas vacaciones», comenta.

Darragh y sus amigos irán a las playas de Jacksonville, en el norte de Florida, donde pasarán tres noches. El hombre cuenta que, como el viento será perfecto, podrán practicar kiteboard e irán a ver un partido de la NFL entre los Jaguars contra los Patriots.

De camino, pararán en la ciudad de Savannah, en la costa de Georgia, donde acudirán al bar de un amigo a celebrar «una fiesta del huracán», señala con buen humor. Allí verán el partido del Liverpool y Tottenham y, en cuanto termine, seguirán su ruta hacia el sur.

«Con suerte, volveremos el lunes a una casa intacta», confía.