La luchadora de MMA que dio una paliza a un acosador habla de su «traumática» experiencia «Cuando miré bien, tenía el pantalón bajado. Estaba visiblemente erguido, haciendo ruidos y gimiendo»

El pasado 8 de abril, la luchadora de artes marciales mixtas (MMA)Joyce Vieira se encontraba en una playa de Río de Janeiro haciendo una sesión de fotos junto a una amiga cuando vio que un hombre se empezaba a masturbar viéndolas, un incidente que la ha dejado «traumatizada», según ha relatado.

En declaraciones a «Mirror», Vieira relata que «durante una semana dormí y me desperté con la escena en la cabeza». Cuando se le preguntó si quería ver en la cárcel al hombre, la luchadora de MMA indicó que «sí», «porque podría haberlo hecho con la hija o nieta de alguien». «Hasta ahora no he pensado cuál será mi reacción si lo veo en la calle», ha añadido.

Vieira, apodada en el mundo de la lucha como «Princesa Fiona», recordó el incidente: «Cuando miré bien, tenía el pantalón bajado». «Estaba visiblemente erguido, haciendo ruidos y gimiendo». La luchadora intentó disuadir al hombre, pero este no le hizo caso. «Me dijo '¿Por qué, no le gusto?'».

El hombre fue detenido, aunque aseguró ser inocente, indicando que estaba orinando y no masturbándose. Fue liberado posteriormente; no obstante, Juliana Rattes, la inspectora especializada en Atención a la Mujer de Cabo Frío, ha comunicado que el caso será llevado ante el Ministerio Público, «quien actuará conjuntamente con el Tribunal Penal Especial».

«Soy feminista y, después de todo esto, voy a abrazar cada causa. Es el primer tipo de acoso al que me he enfrentado, pero tengo que sufrir sexismo todos los días», ha explicado la luchadora.