Una luchadora de MMA le da una paliza a un acosador que se masturbaba frente a ella El hecho ocurrió el 8 de abril, cuando Joice Vieira estaba en una sesión de fotos

ABC Actualizado: 19/04/2019 11:27h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La luchadora de artes marciales mixtas Joice Vieira seguro que habría preferido no vivir nunca una situación como la que le ocurrió el pasado 8 de abril. La brasileña se encontraba en una playa de Río de Janeiro haciendo una sesión de fotos junto a una amiga cuando vio que un hombre se empezaba a masturbar viéndolas.

Según cuenta el diario «Folha de Sao Paulo», la mujer, de 27 años, pensó que las estaba mirando mientras esperaba a alguien, pero la deportista se dio cuenta posteriormente de que no tenía buenas intenciones precisamente.

«Cuando miré bien, tenía el pantalón bajado», declaró Vieira, apodada en el mundo de la lucha como «Princesa Fiona». «Estaba visiblemente erguido, haciendo ruidos y gimiento», aseguró la luchadora, que intentó disuadir al hombre pero este no le hizo caso. «Siguió mirándome y después me dijo '¿Por qué, no le gusto?'», comentó.

Un momento muy violento que vivió Vieira, que aún se pregunta por qué ocurren este tipo de situaciones. «Cuando atrapas a alguien haciendo algo malo siempre lo niegan, pero él no, sino que continuó», explica.

El hombre fue detenido el pasado lunes en Cabro Frío, aunque aseguró ser inocente de lo que le acusaban e indicó que estaba orinando y no masturbándose. Para él no fue más que una mera confusión.