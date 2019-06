Habla el promotor del torneo de golf con «caddies» desnudas: «No es un evento solo para hombres» El organizador del torneo desmiente que se trate de un evento solo para hombres y dice que en las ediciones sudafricanas han participado mujeres

Seguir Alba Amorós @albaamoros Actualizado: 27/06/2019 02:03h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Mujeres sexys y desnudas para ayudar a los jugadores de golf con su "swing"» es el reclamo de una compañía sudafricana que organiza eventos deportivos y que espera expandirse a nivel mundial. Su próximo torneo tendrá lugar en Essex, Reino Unido, el próximo 16 de agosto.

El organizador del evento, Steve, no se esperaba el revuelo que su anuncio provocaría no solo en Reino Unido si no en toda Europa. «No tenía ni idea que el anuncio del evento se convertiría en viral, hemos decido no anunciar el nombre del campo de Essex porque no queríamos poner demasiada presión en el club de golf», dice el empresario a ABC. «He organizado dos eventos como este en Sudáfrica, el último de los cuales fue en febrero de 2019 y fue un éxito rotundo, contó con 144 jugadores de golf en los tres días que duró el evento. No me esperaba este ruino».

El organizador defiende que el 9 de agosto habrá otro torneo, esta vez destinado a mujeres con «caddies sexys» hombres

Abrumado por la polémica suscitada, Steve quiere matizar que no hay ningún tipo de requisito para inscribirse al torneo y mucho menos de género. «No se trata en ningún caso de un torneo solo para hombres, he tenido muchas jugadoras de golf. En el último torneo hubo 14 mujeres, algunas de las cuales venían con sus maridos para celebrar una fecha señalada como, el 40 cumpleaños, de estos. Son gente con la mente abierta, está claro», explica el organizador a este periódico.

Se trata, dice, de una jornada canalla, divertida y «traviesa» pero que se fundamenta en el respeto, sobre todo, hacia las mujeres empleadas: «Las mujeres que contrato para estos eventos son bailarinas exóticas, que están muy a gusto con su cuerpo y cómodas en su propia piel, no son trabajadoras del sexo como muchos piensan», dice Steve al diario ABC. «Estamos empoderando a estas mujeres, quienes están ganando buen dinero, quienes asisten de manera totalmente voluntaria y ellas son las que tienen el total control de la situación y no al revés», continúa.

Sin embargo, Steve reconoce que no todos los jugadores terminan compitiendo, el alcohol y los espectáculos -entre los que se incluye un concurso de camisetas mojadas- «distrae» a muchos de los participantes. «Diría que aproximadamente la mitad de los participantes realmente compite en el torneo, que tiene muy buenos premios, la otra mitad juega al golf pero no compite, si no que vienen a divertirse», explica Steve, quien dice gastarse 50.000 rands en premios (unos 3000 euros).

La decisión de llevar el torneo a Reino Unido es por «sostenibilidad» y por su idea de ir «worldwide». «Ssabía que a los jugadores de golf británicos les gustaría la idea, especialmente en el campo de Essex», aunque reconoce que hasta el momento no se ha apuntado ni una sola mujer a esa edición. «En Sudáfrica solo puedo hacer dos eventos al final de verano y dos más, a principios de verano. De allí que me plantee nuevos retos, estamos mirando de hacer uno en Australia». Sin embargo, nuestro país no entra en sus planes a corto plazo: «He estado hablando con mi tía de Sevilla y me dice que no tengo ninguna oportunidad de traer el torneo a España, dice que la iglesia es muy conservadora», dice el organizador. «Vamos a ver qué tal va el de Inglaterra, al final hay mucha presión y mucho trabajo que hacer antes de lanzar un nuevo destino», explica a ABC.

«El mundo del golf mueve mucho dinero en todo el mundo, pero es cierto que también es un mundo muy conservador. Los comités son muy conservadores y es allí donde tengo los principales problemas por esta razón intentamos mantener en secreto los lugares dónde los organizamos y no pretendemos montar ningún tipo de revuelo», termina Steve.