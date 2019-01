El gobierno británico ofrece consultas por Skype en la sanidad pública para ahorrar Con esta medida se pretende ahorrar treinta millones de visitas al hospital mediante el uso de llamadas por Skype, uso de teléfonos inteligentes y otras formas de comunicarse con el médico

Millones de pacientes usarán « Skype» para las citas hospitalarias con el objetivo de llevar a cabo una «transformación generalizada del Sistema Nacional de Salud» que pretende reducir las consultas personales en un tercio y ahorrar miles de millones de libras.

Las citas digitales se convertirán en la norma de un plan para el futuro del servicio de salud que se reveló el lunes, informó «The Times». Con esta medida se pretende ahorrar treinta millones de visitas al hospital mediante el uso de llamadas por Skype, uso de teléfonos inteligentes y otras formas de comunicarse con el médico.

Simon Stevens, jefe del Sistema Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) de Inglaterra, ha prometido poner fin al modelo «obsoleto e insostenible» de citas hospitalarias que ha persistido durante 70 años. Argumenta que las eficiencias en línea ayudarían a cerrar el problema de financiamiento y mejorar la atención médica general y los resultados para el cáncer, la salud mental y las enfermedades cardíacas.

Sin embargo, los planes del presupuesto de 20.000 millones de libras esterlinas para 2023 ya se han convertido en polémica porque no incluyen un compromiso de cumplir con los objetivos de tiempos de espera, y algunos temen que las demoras más largas sean el precio de una mejor atención en otros lugares.

Al lanzar el plan ayer, Theresa May dijo que se trata de «un momento histórico para los pacientes en todo el país» que permitiría al servicio de salud competir con los mejores del mundo.

Stevens aseguró que se pretende una «importante actualización digital para el servicio de salud, que se traduce en que los pacientes puedan acceder a consejos con solo tocar un botón». «Se usa utilizando la tecnología de los teléfonos inteligentes que muchas personas ya tienen en sus bolsillos para que puedan ver fácilmente a su médico de cabecera a través de Internet e incluso obtengan la ayuda de expertos sin la necesidad de una visita al hospital».

Esto significará que podemos hacer que una de cada tres consultas ambulatorias sea innecesaria, ahorrando a los pacientes alrededor de 30 millones de viajes y liberando a médicos, enfermeras y otro personal para otras tareas, como nuestro esfuerzo por aumentar el diagnóstico temprano de cáncer para salvar vidas".

Por su parte, John Kell, de la Asociación de Pacientes, dijo que «La pregunta clave es: ¿funciona para los pacientes? Las innovaciones deben ser probadas y pensadas cuidadosamente desde la perspectiva del paciente, y no solo dar por hecho que funciona porque ahorra algunos recursos. Es importante no excluir a las personas que no usan tecnología digital o que prefieren no hacerlo».