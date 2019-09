«Las cocinas con perspectiva de género son una grandísima tontería» La presidenta de la Asociación Clara Campoamor critica a los políticos por no cumplir el Pacto contra la Violencia de Género

«Es una grandísima tontería que no beneficia nada a la lucha por la igualdad y al movimiento feminista». Esta es la contundente respuesta de Blanca Estrella, presidenta de la Asociación Clara Campoamor, a la propuesta del Gobierno vasco. «Que la cocina sea más grande o más pequeña, ¿qué tiene que ver con que el hombre la comparta? ¿quién ha pensado en nosotras alguna vez? Siempre nos hemos conformado con las cocinas que tenemos y no hemos pensado en si entramos o no, es el hombre el que tiene que entrar porque también es su responsabilidad».

Estrella arremete contra la clase política al asegurar que «lo que me duele y es más grave es que tengamos un Pacto de Estado contra la Violencia de Género y la clase política no haya tenido la dignidad y la ética de aprobar el desarrollo de las medidas». A juicio de la presidenta de esta asociación de mujeres, «en esto es en lo que se tienen que preocupar los políticos, en obligar a sus disputados a presentar una petición para que se aprueben las reformas. Les pido coherencia, responsabilidad y respeto hacia las víctimas».