El cambio climático provocará más enfermedades Un estudio internacional en el que ha participado la Universidad Politécnica de Madrid señala a la cuenca mediterránea como una de las regiones más afectadas por el fenómeno

En las últimas décadas los efectos del cambio climático se han acelerado y la cuenca Mediterránea es una de las regiones más afectadas por este fenómeno. Un incremento de los fenómenos tormentosos (como las gotas frías de los últimos días), una reducción de las lluvias en las épocas estivales de hasta un 30% en algunas regiones; más enfermedades cardiovasculares y respiratorias y un incremento de las hambrunas, las migraciones o los conflictos en países con inestabilidad política son algunas de las consecuencias que, de no frenar este cambio de tendencia, podemos esperar en los próximos años, según un estudio internacional en el que han participado investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

El trabajo, publicado en Nature Climate Change, y liderado por Wolfgang Cramer, del Instituto Mediterráneo de Biodiversidad Marina y Terrestre y Ecología (IMBE), describe por primera vez los múltiples cambios a los que se enfrentarán los habitantes de la cuenca mediterránea en los próximos años como resultado del incremento de los efectos del cambio climático en la zona.

«Las temperaturas en la zona han aumentado una media de 1,4 grados desde la era preindustrial, lo que supone un 0.4% más que la media global. Además, en las últimas dos décadas, el nivel del mar ha subido en 6 centímetros y la acidez del agua ha disminuido», explica Ana Iglesias, del Departamento de Agricultura Económica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la UPM y una de las autoras del trabajo, en el que han participado un total de 18 instituciones nacionales e internacionales entre las que destacan el CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) , el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CREAF, el Centro Europeo-Mediterráneo sobre Cambio Climático, el Instituto Mediterráneo de Oceanografía (MIO), el Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC), la Universidad de Barcelona, la Autónoma de Barcelona, la de Avignon, la Universidad de Aix Marseille, la de Paris, la de Southhampton, la Universidad de Hong Kong, la de Toulon, la de la Sorbona, la de Salento (Italia), la Universidad Mohammed V de Rabat, la Universidad de Justus-Leibig o el Centro Internacional de los Recursos Hídricos y Cambio Climático de la UNESCO.

«Incluso si el incremento de la temperatura se limita a 2 ⁰C, como se establece en los Acuerdos de París, las precipitaciones estivales se verán reducidas entre un 10 y un 30% en algunas regiones, lo que dará como resultado una escasez de agua e importantes pérdidas en la agricultura, especialmente en las regiones del sur», añade.

Los efectos no se quedarán ahí. Para satisfacer las necesidades hídricas de la agricultura, la irrigación se tendrá que incrementar entre un 4 y un 22% para compensar el crecimiento de la población. Este aumento de la demanda entrará en conflicto con otras necesidades como las del agua potable, el sector turístico o la industria. «Todo ello, combinado con un cambio hacia una dieta más basada en productos ganaderos, hará que los países del Sur dependan mucho más del comercio. Incluso para la pesca, los riesgos se multiplican debido a una combinación de fuerzas entre el cambio climático y la acidificación del agua, que pueden dar como resultado un problema de sobrepesca».

Más tormentas y enfermedades

La reducción del nivel de hielo en la Antártida, Groenlandia y otras áreas montañosas, acelerará el incremento en el nivel del mar más de lo que se preveía en un principio. «Es algo que afectará especialmente a las regiones mediterráneas, donde una gran parte de la población vive al lado de la costa», explica Ana Iglesias. «Veremos un incremento de las tormentas y una intrusión del agua del mar en los cultivos en zonas muy cercanas al mar, como el Delta del Nilo».

Pero no solo los cultivos se verán afectados. Los recientes efectos del cambio climático también tendrán un importante impacto en nuestra salud. Los cambios de tendencia en las temperaturas, darán como resultado más olas de calor y aumentos de la contaminación lo que hará que suframos más enfermedades cardiovasculares y respiratorias. «También se incrementará la prevalencia de enfermedades transmitidas por vectores como el virus del Nilo Oriental, el Dengue, o el Chikungunya, que también verán incrementada su distribución», aseguran los investigadores.

Los efectos serán mayores en países en los que la inestabilidad política ya es un problema. Al añadirse los impactos del cambio climático, los factores de riesgo socio económicos se incrementarán, generando una mayor inestabilidad en las regiones que traerá consigo más hambrunas, migraciones y conflictos.

Una visión multidisciplinar del problema, con la participación de investigadores, gobiernos y empresas es clave para tratar de buscar una solución a tiempo. «Para facilitar la toma de decisiones frente a estos riesgos, es necesario un abordaje científico de este conocimiento que englobe todas las disciplinas relevantes, y tenga en cuenta todos los sectores y subregiones», explica la investigadora de la UPM.

«Los informes recientes del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPPC) y de la Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) proporcionan un conocimiento muy útil sobre la materia pero no disponen de una vision integrada del Mediterráneo con la que si hemos contado a la hora de elaborar este trabajo», añade.