La inmunoterapia combinada abre una nueva era en melanoma Los nuevos medicamentos logran una supervivencia a largo plazo en pacientes con melanoma metastásico

La combinación de diferentes fármacos de inmunoterapia anuncia una nueva era para el tratamiento de las personas con melanoma. Durante el Congreso Europeo del Cáncer (ESMO19), que se celebre en Barcelona, se acaban de presentar los datos de una investigación en la que se muestra que una combinación de dos fármacos de inmunoterapia, ipilimumab y nivolumab, ha detenido o revertido la progresión del melanoma avanzado durante cinco años o más en uno de cada dos pacientes.

Hace apenas 10 años, solo 1 de cada 20 pacientes con melanoma avanzado sobreviviría más de cinco años, y muchos solo vivían entre seis a nueve meses. Ahora, según demuestran los resultados del ensayo Checkmate 067, dirigido por investigadores del The Royal Marsden NHS Foundation Trust, y que se publican simultáneamente en «The New England Journal of Medicine» y que representan el seguimiento más largo de la fase tres del ensayo terapia de combinación de inhibidores de punto de control, el panorama para las personas con un melanoma metastásico es totalmente diferente.

Cada brazo de nivolumab se comparó con ipilimumab por sí mismo y se administró hasta que la enfermedad progresó o hasta que los efectos secundarios se volvieron inaceptables.

El profesor James Larkin, consultor médico oncólogo de The Royal Marsden NHS Foundation Trust y profesor del Instituto de Investigación del Cáncer (ICR), que presentó los resultados, dijo:

«En el pasado, el melanoma metastásico se consideraba intratable», señala James Larkin, consultor médico oncólogo de The Royal Marsden NHS Foundation Trust y profesor delInstituto de Investigación del Cáncer (ICR). «Los oncólogos consideraron que el melanoma era diferente a otros tipos de cáncer: no se podía tratar una vez que se propagaba. Esta es la primera vez que podemos decir que las posibilidades de ser un superviviente a largo plazo del melanoma avanzado ahora superan el 50 por ciento, lo que es un gran hito».

El ensayo se ha llevado a cabo con 945 pacientes con melanoma avanzado que fueron asignados al azar en tres grupos: 314 recibieron la combinación de nivolumab e ipilimumab; 316 nivolumab más un placebo, y 315 ipilimumab más placebo. Cada brazo de nivolumab se comparó con ipilimumab por sí mismo y se administró hasta que la enfermedad progresó o hasta que los efectos secundarios se volvieron inaceptables.

La tasa de supervivencia general a cinco años para la combinación de nivolumab más ipilimumab fue del 52%, con el 74% de esos pacientes libres de tratamiento después de cinco años. La supervivencia general para nivolumab fue del 44% y del 26% para ipilimumab.

«Al administrar estos medicamentos juntos, se están quitando dos frenos del sistema inmunitario en lugar de uno para que el sistema inmune pueda reconocer tumores que antes no reconocía y así reaccionar para destruirlos», apunta Larkin.

Es importante destacar que para aquellos pacientes que interrumpieron el tratamiento debido a efectos secundarios como fatiga, erupciones cutáneas y diarrea, el resultado fue tan bueno como lo fue para aquellos que estuvieron en la combinación por más tiempo. Uno de los puntos clave sobre las inmunoterapias es que el sistema inmunitario puede ser reeducado incluso con una corta duración del tratamiento. Esto contrasta con otros tratamientos, como la quimioterapia, que pueden requerir un ciclo completo para ser tan efectivos.

Una de estas pacientes fue Pamela Smith, de 67 años, que inició su participación en el Checkmate 067 en enero de 2014, poco después de descubrir que su melanoma se había extendido. «Era inoperable, por lo que el ensayo fue mi única opción. Había estado recibiendo tratamiento cada dos semanas durante aproximadamente cuatro meses cuando desarrollé una diarrea que era tan grave que tuve que abandonar el tratamiento. Sorprendentemente, el primer examen y cada exploración desde entonces ha demostrado que ese tiempo de terapia relativamente corto funcionó. Mi tumor se redujo a menos de la mitad de su tamaño original y no ha cambiado en cinco años. No he recibido ningún tratamiento desde entonces y me siento bien. Tengo mucha suerte de estar viva y de poder pasar tiempo con mis ocho nietos».