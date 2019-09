Diez consejos para cuidar tu corazón Las organizaciones de pacientes junto al Ministerio de Sanidad y a la Industria Farmacéutica invitan a toda la población a cuidar su corazón, que hoy que se celebra su día Mundial

Hoy domingo se celebra el Día Mundial del Corazón. Las enfermedades cardiovasculares están a la cabeza de la mortalidad en el mundo, y en especial en los países desarrollados como España, donde estas patologías son responsables del 28,8% de los fallecimientos, frente a los tumores, que ocupan el segundo lugar con el 26,7% de los decesos, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los dos campos de acción importantes son la prevención y la intervención efectiva y sana. En cuanto a la primera el Ministerio de Sanidad ha lanzado el pasado viernes un decálogo muy básico pero claro de recomendaciones para mantener un corazón saludable El objetivo es mejorar hasta un 35% la salud cardiovascular en la edad adulta. Actuando sobre los campos de acción más fáciles de abordar pero que dañan el corazón claramente.

Entre ellas, no fumar porque el tabaco es especialmente peligroso para la salud del corazón y de las arterias. Y, evitar el consumo de alcohol, siempre es mejor beber agua para la salud.

No hay que olvidar controlar el colesterol. Si es elevado aunque no se siente dolor daña las arterias y puede provocar graves problemas en el corazón y en el cerebro.

Además, es importante controlar el peso. La obesidad y el sobrepeso no son buenos para el corazón. La base de la dieta debe estar compuesta por verduras, frutas, cereales integrales y proteínas sanas como las legumbres, pescado y aves. En esta línea, no hay que olvidar controlar el colesterol. Si es elevado aunque no se siente dolor daña las arterias y puede provocar graves problemas en el corazón y en el cerebro. Esto se consigue evitando los alimentos precocinados e industriales y eligiendo aceite de oliva y pescados en lugar de carnes rojas y embutidos.

Hay que tener una vida activa y hacer ejercicio, como por ejemplo caminar 30 minutos al día. También hay que vigilar la tensión arterial y si es elevada consultar con el médico.

Aprender a controlar el estrés y mejorar el bienestar emocional son otras cuestiones a tener en cuenta para tener una buena salud cardiovascular. Dormir poco también es perjudicial, hay que intentar conseguir al menos siete horas de sueño reparador al día.

En cuanto a la actividad física a posteriori, es una herramienta fundamental para controlar los principales factores de riesgo cardiovascular como son el tabaquismo, el estrés, el sedentarismo, la obesidad o la diabetes, como también indica el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. El objetivo fundamental es que el paciente adquiera hábitos cardiosaludables y los incorpore a su vida de manera permanente ya que, tal y como evidencia Araújo Avendaño, «llevar hábitos cardiovasculares saludables antes y después de un evento coronario es relativamente fácil gracias al factor miedo, que rápidamente se transforma en motivación. El reto está en conseguir que el paciente mantenga estos hábitos cuando reinicie su vida normal».

Medicamentos y salud cardiovascular

Los medicamentos también son importantes tanto en prevención como en tratamiento de dolencias. Los nuevos tratamientos han cambiado el curso de las enfermedades cardiovasculares. Esta área terapéutica atrae además grandes esfuerzos en materia de I+D por parte de las compañías farmacéuticas, que tienen tiene actualmente en fase de desarrollo cerca de 600 nuevos tratamientos contra las patologías cardiovasculares.

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo, con más de 17 millones de muertes anuales (incluidas las del corazón y los ictus)

En España la tasa de mortalidad por infarto ha caído desde el 6,2 por 10.000 del año 2000 hasta el 3,4 en 2015. Algo similar ha ocurrido con la mortalidad por accidentes cerebrovasculares, que ha pasado de una tasa de 9 por 10.000 habitantes hace 20 años a una del 6,1 en 2015. En ambos casos la creciente eficacia del tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial y la hipercoles-terolemia (estatinas) ha jugado un papel fundamental.

Cardioalianza, entidad que agrupa a las organizaciones de pacientes cardiovasculares de España ha puesto en marcha la campaña «Sé un héroe de corazón» con motivo de la celebración del Día Mundial del Corazón, con la que quieren concienciar a la población sobre la necesidad de mejorar la salud cardiovascular.