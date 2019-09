China usa por vez primera el 'corta pega' genético en una persona con VIH Aunque no se ha logrado la curación, se trata de un paso importante hacia el uso de la edición de genes para tratar enfermedades humanas

Por primera vez una persona infectada con el VIH, el virus que causa el sida, ha sido tratad con la tecnología de edición de genes CRISPR para tratar de tratar a una persona infectada con el VIH. Y, aunque no se ha logrado la curación de la persona, se trata de un paso importante hacia el uso de la edición de genes para tratar enfermedades humanas, asegura Fyodor Urnov, biólogo de la Universidad de California-Berkeley (EE.UU.) en un informe que publica el grupo «Nature». «Gracias a este estudio, ya sabemos que las células editadas genéticamente pueden sobrevivir en un paciente y permanecerán allí».

Científicos de la Universidad de Pekín en Beijing (China) diseñaron células madre humanas para imitar una forma rara de inmunidad natural al virus y las trasplantaron a una persona con VIH y cáncer de sangre. Las células editadas genéticamente sobrevivieron en el cuerpo del hombre durante más de un año sin causar efectos secundarios detectables, pero la cantidad de células no fue lo suficientemente alta como para reducir significativamente la cantidad de VIH en su sangre. El estudio se ha publicado esta semana en « The New England Journal of Medicine».

La investigación se inspiró en un el trasplante de médula ósea que curó en 2007 a Timothy Ray Brown, hace más de una década. Brown, inicialmente conocido como «el paciente de Berlín», se sometió a un trasplante de médula ósea para tratar su leucemia. Sin embargo, el donante de médula ósea fue especial porque tenía una versión del gen CCR5 que le confiere inmunidad al VIH.

Normalmente, el gen codifica un receptor en la superficie de los glóbulos blancos que el virus del VIH usa para infiltrarse en las células. Pero en personas con dos copias de la mutación CCR5, este receptor está deformado y bloquea ciertas cepas de VIH para que no entren en las células. La versión del gen resistente al VIH es excepcionalmente rara: se encuentra en solo el 1% de las personas de ascendencia europea y prácticamente no existe en otros grupos étnicos.

Los médicos esperaban que el trasplante de médula ósea reemplazara las células sanguíneas susceptibles al VIH de Brown con las inmunes, y así fue. Después de casi 13 años, no hay signos de VIH en su sangre y su leucemia está en remisión. En marzo, los investigadores informaron que una segunda persona se sometió a un procedimiento similar en Gran Bretaña y se curó.

El grupo de Deng quería usar la edición de genes CRISPR para diseñar células madre sanguíneas resistentes al VIH de donantes normales, haciendo que esta cura potencial sea más accesible. Los investigadores probaron este enfoque en un hombre de 27 años en China que había sido diagnosticado con VIH y leucemia, y que necesitaba un trasplante de médula ósea. Los científicos extrajeron células madre de médula ósea de un donante y utilizaron CRISPR-Cas9 para transformarlas en mutantes CCR5.

Al principio, los investigadores no pudieron lograr que CRISPR eliminara CCR5 en las células madre. «Pensé que estas células eran realmente resistentes», dice Deng. Finalmente, pudieron editar el 17,8% de las células madre del donante.

Esta fue la primera prueba, por lo que lo más importante era probar la seguridad La edición de genes CRISPR en personas sigue siendo controvertida, en parte porque muchos investigadores están preocupados por sus efectos secundarios

Para maximizar la posibilidad de que el trasplante tratara en primer lugar el cáncer del paciente, los investigadores mezclaron las células madre editadas con las no editadas. El equipo monitorizó al hombre después del trasplante para ver si las células editadas sobrevivirían y se replicarían, si trataban la infección por VIH y, lo más importante, si el tratamiento era seguro. «Esta fue la primera prueba, por lo que lo más importante era probar la seguridad», dice Deng.

La edición de genes CRISPR en personas sigue siendo controvertida, en parte porque muchos investigadores están preocupados por sus efectos secundarios. Los estudios han demostrado que CRISPR a veces crea mutaciones no deseadas en el laboratorio, y las consecuencias de que eso suceda en una persona podrían ser desastrosas.

Después de 19 meses, las células madre editadas con CRISPR persistieron, aunque solo representaban entre el 5 y el 8% del total de células madre del receptor. Esto significa que poco más de la mitad de las células editadas murieron después de ser trasplantadas. Y aunque la leucemia del hombre está en remisión, todavía está infectado con el VIH.

«No me sorprende que el 5% no fuera suficiente para reducir la carga viral -dice Urnov-, pero ahora sabemos que las células editadas con CRISPR pueden persistir y que necesitamos hacerlo mejor que el 5%».

Para Deng, lo más importante es que el paciente no sufrió ningún efecto secundario causado por las células editadas por genes. Y cuando los investigadores secuenciaron los genomas de esas células, no encontraron evidencia de cambios genéticos involuntarios.

«Estas son buenas noticias para el campo», señala Carl June, inmunólogo de la Universidad de Pennsylvania en Filadelfia. «Ahora sabemos que, en principio, podemos usar CRISPR para editar células madre humanas, que pueden persistir en un paciente y que puede ser seguro».

June dice que esta prueba de concepto abre la puerta a la investigación para probar esta tecnología para el tratamiento de otras enfermedades de la sangre, como la anemia falciforme. También señala que este estudio cumplió con los protocolos éticos estándar, incluida la obtención del consentimiento informado del participante.

Las mejoras en la tecnología de edición de genes significan que los investigadores pueden ahora editar las células madre con una eficiencia mayor que la tasa de éxito del 17,8% del último estudio. Pero eso conlleva con riesgos. Cada vez que CRISPR realiza cortes en el genoma, existe la posibilidad de que algo salga mal. Editar celdas de manera más eficiente significa hacer más cortes y crea más oportunidades para errores.

«Este documento es un éxito incompleto, y supone una motivación para seguir adelante», concluye Urnov.