Sumar apuesta por la gaditana Esther Gil como vicepresidenta de la Mesa del Congreso

A un día de la celebración de la sesión de constitución de las Cortes, con la presidencia del Congreso en juego entre el bloque de izquierdas y el de derechas, ha aflorado un protagonismo gaditano con la figura de Esther Gil de Reboleño. La diputada de Sumar, que encabezó la papeleta de la coalición de izquierdas en la provincia, es la apuesta de Yolanda Díaz para ocupar uno de las cuatro vicepresidencias de la Mesa del Congreso.

De esta forma, la única representante que obtuvo sumar en Cádiz, gana peso dentro del proyecto de la actual vicepresidenta del Gobierno en funciones. Díaz ha mantenido una reunión a mediodía con los 31 representantes que su formación logró el pasado 23 de julio, que tenían de plazo hasta hoy para recoger sus actas. Ha sido en dicha comparecencia donde la propia Yolanda Díaz ha comunicado la decisión de designar a Gil de Reboleño como futurible vicepresidenta, al mismo tiempo que ha anunciado que Gerardo Pisarelo es la elección de Sumar como candidato a secretario de la Mesa.

Su designación como candidata resultó una sorpresa, puesto que no era una figura reconocida dentro del mundo de la política aunque sí que contaba con peso dentro de la sociedad civil debido a su labor como socióloga o a su participación en el Carnaval de Cádiz dentro de la chirigota Cadiwoman.

En la sesión de este jueves, los partidos proponen a un candidato a presidir la Mesa del Congreso y los 350 diputados votan a mano escribiendo el nombre de su elección. Si una de las personas propuestas alcanza la mayoría absoluta, es decir, al menos 176 votos, lograría la presidencia. En caso contrario, habría que ir a una segunda vuelta entre las dos candidaturas más votadas, siendo suficiente alcanzar más síes que no es.

El PSOE ya ha confirmado que su apuesta para lograr la presidencia es Francina Armengol, presidenta saliente del gobierno balear, pero para ello necesitaría el apoyo de Coalición Canaria o Junts per Catalunya, que aún no han confirmado el sentido de sus votos. Por su parte, el Partido Popular no ha desvelado qué diputado aspira a hacerse con la presidencia de la Cámara Baja. Feijóo presidirá esta misma tarde una reunión con los 136 diputados populares y se espera que en ese cónclave desvele su preferencia de cara a la sesión de mañana.

Para elegir las vicepresidencias, donde entra en juego Esther Gil, cada diputado escribe el nombre de su opción, siendo elegidos los cuatro más votados. Cabe esperar que la gaditana reciba al menos 31 votos, todos los de Sumar, aunque las negociaciones por bloques que se están llevando hasta última hora podrían suponer un apoyo mayor para que la coalición de izquierdas se hiciese con una vicepresidencia.

La Mesa del Congreso tiene una gran importancia y en esta legislatura será aún mayor, teniendo en cuanta la gran fragmentación que impide que haya un bloque de clara mayoría, puesto que es la que controla los tiempos y puede hacer que se agilice o no la tramitación de determinadas leyes. Controla además el ritmo de las propias sesiones y también el presupuesto.