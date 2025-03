La música electrónica de Martin Garrix arrasa en Chiclana

Martin Garrix demostró en el Concert Music Festival el motivo por el que está considerado como uno de los mejores Dj del mundo. El neerlandés hizo vibrar, botar y saltar a un público totalmente entregado durante más de una hora y media con todos sus grandes éxitos como Animals, Wizard o Your Body, aunque también deleitó a los centenares de personas allí presentes con algunos temas de compañeros como Waiting for love de Avicii, fallecido hace cuatro años.

La actividad comenzaba pronto en el recinto, muy pronto. A las 20.00 horas se abrían las puertas, porque si Martin Garrix saltaba al escenario minutos antes de las 00.00 horas, antes otros Djs animaban el ambiente con sus sesiones.

Hajj, Tanto Tikaro, Brian Cronos o Justin Mylo calentaban los motores antes del inicio del show del neerlandés, acompañado por su familia en uno de los palcos del recinto.

Tras la actuación de Mylo, las luces se apagaban, los móviles entraban en escena para inmortalizar el momento, los equipos de luces y animación cumplían con su trabajo y Martin Garrix con un «¿Qué pasa Cádiz?», en un castellano muy bien hablado se subía al escenario para darlo absolutamente todo durante casi dos horas.

Scared to be lonely, una pieza creada junto a Dua Lipa, fue el primer tema de la sesión del holandés, que rápidamente y casi sin cesar iba pasando de una canción a otra. Summertime Sadness de Lana del Rey, Limitless o Used to Love fueron las primeras en sonar.

Garrix no es un Dj más. A sus 26 años ha actuado en los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2018, en el año 2020 compuso junto con Bono de U2 y The Edge la canción oficial de la Eurocopa de fútbol.

Uno de los momentos más especiales fue cuando sonó Waiting for love de Avicci, fallecido en 2018. El neerlandés suele rendir homenaje a su amigo en cada concierto y en Chiclana no quiso ser menos. Antes sonaron otras como Like I Do, un tema que comparte con David Guetta, amigo personal y Brooks, o Plastic Rash.

Si hay una música por la que se reconoce a Martin Garrix, esa es sin lugar a dudas Animals, que le llevó a alcanzar un prestigio y una fama mundial en el año 2013 que aún hoy perdura. Nada más comenzar a sonar este tema, los móviles de todos los allí presentes se alzaron al cielo para grabar una canción que a día de hoy, y casi diez años después de su lanzamiento, sigue siendo prácticamente un referente en la música electrónica.

Traffic, Your Body con Christina Aguilera, Wizard, otro de sus temas más sonados o Helipcoter también deleitaron a un público que no paró de saltar y gritar con Garrix.

El Dj no fue el primero en actuar, pero tampoco el último. Si la noche comenzó casi cuatro horas antes de su actuación, una vez acaba la sesión de Martin Garrix la fiesta continuó por todo lo alto en Chiclana de la Frontera. Julian Jordan siguió animando el recinto hasta prácticamente las tres de la madrugada.

Casi siete horas de música electrónica de manera ininterrumpida en el Concert Music Festival, que volvió a vivir una noche memorable e inolvidable, esta vez de la mano de Martin Garrix.