Casimiro Mantell: «En mayo o junio tomaremos una decisión final sobre Valcárcel»

Casimiro Mantell fue investido rector de la Universidad de Cádiz (UCA) el pasado 19 de enero. Ocupará el cargo los próximos seis años y tiene por delante varios retos. Uno de los más mediáticos es la futura sede de la facultad de Ciencias de la Educación y su más que posible traslado al edificio de Valcárcel. Pero no es el único, cuestiones como la vivienda o el transporte afectan a los estudiantes de la UCA, una Universidad que aspira a internacionalizarse y darse a conocer.

Catedrático de Universidad en el área de Ingeniería Química. Ha desarrollado su carrera académica y científica en la Universidad de Cádiz desde sus estudios de licenciatura en Ciencias Químicas que comenzó en 1988. El séptimo rector en la historia de la Universidad de Cádiz quiere tener una agenda llena para «ir avanzando» e ir solucionando los problemas de la institución académica.

- ¿Cuál es la valoración que hace de estas primeras semana como rector? ¿Se siente asentado en el cargo?

- Depende de lo que quieras decir como asentado, si estar asentado es estar cómodo creo que nunca me voy a sentir cómodo porque voy a estar siempre incómodo y queriendo hacer cosas. Por lo tanto, asentado sí, desde el primer momento y sabiendo la responsabilidad, pero siempre queriendo no acomodarme, sino todo lo contrario y no relajarme. Una de las cosas que dije es que me llenaran la agenda lo máximo posible para ir avanzando y dar respuesta a muchas cuestiones que están demandando y que no queremos dejar desatendidas.

- ¿Qué Universidad se ha encontrado?

- Con la Universidad de Cádiz siempre tengo palabras positivas. Yo no me he ido de la Universidad, he seguido siendo profesor y he dado clases a los estudiantes. Cuando te presentas es con un diagnóstico, creo que hay cosas que hay darles continuidad y otras que creemos que hay que reforzar de alguna forma.

Tenemos algunos retos encima de la mesa como es el mapa de titulaciones que ahora mismo está en el periodo de alegaciones y que han venido informadas positivamente, tenemos un remanente de tesorería y en esos dos equilibrios en los que estamos diseñando el modelo y el mapa de la Universidad de Cádiz que queremos para la próximo años.

- ¿Cuál es por tanto la Universidad de Cádiz que quiere para los próximos años?

- Internacional, no te digo más. Vamos a pensar en una universidad internacional. Si pensamos en una universidad provincial vamos a tener problemas de estudiantes, la natalidad está bajando. En dos años empezaremos a dar aquí un grado internacional en Economía Azul Sostenible que creo que es el primero que va a liderar una universidad española, y te lo digo entrecomillas porque creo que es así, al menos andaluza. Vamos a tener matrículas de distintos países, con regímenes de acceso distintos y es necesario cambiar la normativa de acceso para facilitar ese tipo de titulaciones que un año se hace aquí, otro año en otra universidad y eso tiene sus complicaciones y hay que adaptar la normativa andaluza a eso.

Es el primer grado así que se va a impartir en Andalucía y por nuestra parte no va a ser el último y vamos a seguir avanzando.

- Habla usted de hacer una universidad más internacional y en el debate electoral con la otra candidata usted afirmaba que la UCA no es competitiva en proyectos europeos por una excesiva burocracia.

- Así es, hay que ayudar al investigador que tiene potencial para pedir un proyecto europeo. Yo he estado en uno y te sientes bastante solo. Hay que darle mucho más apoyo, volcarte en eso. Es una de las cosas que estamos hablando con el vicerrectorado de Investigación. Hay que pensar que aún estamos aterrizando, que ese vicerrectorado es muy grande, hemos entrado en el que había una convocatoria con varios proyectos abierta, proyectos internacionales.

Es verdad que es un problema de nuestra universidad, y es un problema de difícil explicación porque el potencial investigador lo tenemos, pero cuando hablas con alguien y le dices que pida un proyecto europeo te mira y te dice que la burocracia que le va a generar eso va a ser enorme y que aspira a un proyecto regional o nacional, que es más sencillo. La burocracia asociada a un proyecto europeo es muy grande, y necesitamos personal técnico de apoyo a esos proyectos.

- Hablamos de una universidad única con cuatro campus distintos. ¿Cómo se gestiona? ¿Es descabellado pensar en una futura universidad centralizada?

- Sí, es descabellado. La universidad es así por la provincia que tenemos. La provincia de Cádiz es única, cuantas provincias tienen ciudades como Jerez, el polo industrial de la Bahía de Algeciras, un campus como el de Cádiz que difícilmente puede crecer y el campus de Puerto Real.

Cuando hablamos de Puerto Real y Cádiz hablamos de mucha cercanía porque con el puente llegas en poco tiempo, pero en Jerez hay una población enorme, y en Algeciras también. Tener cuatro campus es una necesidad, en otras provincias no. Otras provincia no tiene estos núcleos de población. La Universidad es como es por la provincia en la que estamos. El modelo sanitario es el mismo con grandes hospitales en Jerez, Puerto Real y La Línea, el modelo es el mismo. No nos tenemos que asustar, pero tienen que reconocer que es mucho más difícil gestionar una universidad con cuatro campus. La gestión del rector es más complicada, pero la gestión económica... nosotros tenemos una biblioteca en cada campus, tenemos instalaciones de deportes, oficina del estudiante, aquí lo tenemos multiplicado por cuatro.

- ¿Cuáles son los problemas y necesidades de los diferentes campus?

- Algeciras es quizás el campus más complejo que tenemos porque es un modelo de desarrollo de campus urbano, pero mientras en Cádiz están proliferando las residencias de estudiantes, en el campus de Algeciras no hay inversión privada y tuvimos el otro día una reunión con el Ayuntamiento y planteamos la posibilidad de poder tener una residencia universitaria que sea germen de que hubiera otras residencias privadas porque si ven que hay una lista de espera importante en la residencia de la Universidad, fácilmente se podrán construir otras. Hablando con el alcalde el otro día el mensaje fue bidireccional, nosotros les trasladamos que era importante y ellos nos trasladaron que era importante, lo que es difícil es encontrar financiación, el Ayuntamiento nos planteó la posibilidad de hacerlo en un antiguo asilo, en asilo de San José y nos planteaban cedernos ese espacio, hay una voluntad unida.

El modelo de campus de Jerez es totalmente diferente, es un modelo de campus ubicado en un entorno no céntrico de la ciudad, un poco alejado del centro dónde tenemos toda la vida universitaria, muy bien ubicada cerca de la estación de tren. Para nosotros quizás es el campus ideal, pero hay poca presencia en el centro, y desde la alcaldía nos piden más presencia. En el campus nos piden los mismo, aumentar un poco la vida, y aquí hablamos de poder generar una Casa del Estudiante, generar un principio de residencia que de un poco de vida en el campus. Estamos en eso.

Cuando te vas a Cádiz la cosa cambia, en Puerto Real es el espacio, todo el mundo te lo dice, y mira que el campus de Puerto Real parece que es muy amplio pero apenas tenemos crecimiento, estamos en un Parque Natural, entonces allí el problema es el espacio, es un campus masificado con muchos estudiantes el hecho de que haya muchos estudiantes genera unos problemas de transporte. Yo llego allí a las 10.00 horas y no tengo sitio en el que aparcar, y allí hay sitio por todos lados, pero van muchos coches, el transporte público está razonablemente bien conectado con Puerto Real y Cádiz, pero luego está San Fernando, Jerez, Chiclana, Conil... ahí ya hay problemas de comunicación. Ese campus tiene otros problemas diferentes.

Casimiro Mantell Antonio Vázquez

- ¿Qué puede hacer la Universidad de Cádiz para solucionar los problemas de movilidad y transporte de los estudiantes?

- Hablar con los ayuntamientos. Ya lo estamos haciendo, con Cádiz por ejemplo tenemos un problema de movilidad porque el campus está en una zona de Cádiz que no está conectada con el transporte ferroviario y ya hemos tenido una reunión de la vicerrectora de estudiantes con el concejal relacionado con el tema de transporte y como sabemos que el Ayuntamiento está modificando los pliegos y tiene pensando modificar las rutas, parece ser que son bastante receptivos de que haya un autobús para que el que llegue en el tren conecte con el campus. Eso lo estamos haciendo aquí pero tenemos que empezar a preocuparnos con el transporte en el campus de Puerto Real, en Jerez no es tan complicado, pero en Puerto Real estamos buscando incluso las posibilidades de tener nosotros mismos una lanzadera, que lleguemos a invertir para tener algún tipo de transporte para que conecte a los estudiantes de la Escuela de Ingeniería con el resto del campus y con Puerto Real, y eso le daría vida para poder conectar. Nos gustaría hacerlo, no es sencillo, pero estamos estudiándolo para encontrar financiación.

- Recientemente se publicaba un estudio que afirmaba que la UCA es la quinta universidad española que menos dinero recibe por alumno, en concreto 1.028 euros. ¿Cómo les perjudica a la hora de competir con otras universidades y ser más atractiva para los alumnos?

- Yo creo que los alumnos no se fijan en esos aspectos para ser atractiva. Creo que la ciudad, el entorno y la provincia tienen muchos atractivos que hace que vengan que muchos estudiantes, en el Erasmus por ejemplo atraemos a muchos estudiantes, pero sí que es verdad que una infrafinanciación perjudica a los programas propios que tú quieras desarrollar como un apoyo a la investigación, apoyo a los estudiantes, a la internacionalización... con eso estamos preocupados porque ahora vamos a estrenar un modelo de financiación, que confiamos que nos financien adecuadamente, pero hasta que no veamos las cifras, esperamos. Nos han dicho que nos comunicarán las cifras a mediados de marzo, pero ahora mismo estás expectantes porque esperamos que la financiación cubra las necesidades de los estudiantes, y efectivamente en ese estudio que era el ranking CyD aparece la UCA destacada en ese aspecto, y hombre, el rector de su universidad quiere siempre mayor financiación.

- En el poco tiempo que lleva como rector. ¿Cuántas veces le han preguntado ya por Valcárcel?

- Me han preguntando hasta en Jerez por Valcárcel (risas). Creo que en todas las entrevistas, menos en Algeciras, pero aquí en Cádiz en todas.

- Cuando usted era candidato afirmaba que tenía que conocer bien el proyecto antes de posicionarse. Ahora que lleva un mes en el cargo, ¿Cuál es su opinión al respecto?

- Lo que yo decía en campaña electoral es que nuestro problema es Ciencias de la Educación, no Valcárcel, pero efectivamente a través de Valcárcel podemos resolver el problema que tenemos en Ciencias de la Educación, pero el problema sigue siendo Ciencias de la Educación. El campus de Puerto Real está saturado de espacio, son 3.000 estudiantes allí. Nuestro problema es Ciencias de la Educación y estamos buscando financiación para reparar y poner en condiciones el edificio que tenemos allí independientemente de Valcárcel.

Ahora, cuando entramos a medir el tema de Valcárcel, eso puede generar solución para el campus de Puerto Real y para la Universidad de Cádiz, pero no es una prioridad de la Universidad, pero sí es una prioridad de la ciudad, al menos mediáticamente. Si la Universidad y los actores políticos, que son varios, llegan a un acuerdo beneficioso tanto para la ciudad como la Universidad, ahí estaremos nosotros, ni a favor ni en contra, escuchando, esperando... lo que nos llega es positivo, hemos tenido reuniones puntuales con todos y cada uno de los actores y el mensaje siempre es positivo, pero hay que llegar a un acuerdo para financiar una cantidad que es bastante grande, y entendemos que hay que tener todo muy bien atado para que no se vaya de madre.

-Cuando acabe su mandato. ¿Dónde le gustaría que estuviera Ciencias de la Educación?

- ¿Dónde me gustaría? Creo que por coherencia Ciencias de la Educación, ya no te digo en Valcárcel, debería estar en Cádiz, eso es lo que yo creo. Valcárcel podría ser una opción como puede haber otras, pero en un principio no sabría decirte. En el campus de Puerto Real tenemos todas las ciencias y la tecnología, todas las ingenierías y todas las carreras de ciencias, y Ciencias de la Educación no encaja en ese perfil. ¿Qué pasa con Ciencias de la Educación cuando no encaja en ese perfil? Que si quieres hacer una doble titulación no tiene ningún hermano y ningún primo cerca, sino que tiene que pensar que tiene en Cádiz las Humanidades y las Ciencias Sociales y aquí tendría más capacidad de hacer algún tipo de doble titulación. Por coherencia es lo más razonable. Ahora bien, no es una prioridad .Hay otras más millones de cosas razonables en la Universidad que no aspiro a cambiar. Aquí estamos pendientes de lo que nos digan. Es fundamental que el edificio se arregle, lo digo más desde un punto de vista del ciudadano que como rector. Creo que es un edificio histórico que debe estar funcionamiento, ¿la Universidad puede contribuir? En eso estamos.

En mayo o junio tomaremos la decisión final sobre Valcárcel, que es el plazo estimado que de la Junta para la presentación de las actuaciones ligadas al plan de uso de remanentes no afectados.

Casimiro Mantell en su despacho Antonio Vázquez

- Una de las quejas de los alumnos es que la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales no cuenta ni con cafetería ni comedor.

- El otro día estuve dando un paseo por el centro para buscar soluciones. Tenemos que sacarlo del sótano, es que las cafeterías en un sótano no funcionan. Tenemos que pedir financiación para ubicarla en otro espacio y estuvimos buscando. Es un edificio histórico y no es tan fácil como tirar una pared y abrir una puerta. Estuve hablando con el decano de la posibilidad de permutar de que alguna forma se pueda utilizar un aula y que este aula fuera a la zona en la que estaba la cafetería y de que alguna forma se clarificara.

Vamos a hacer cosas intermedias, vamos a habilitar aquello para que los alumnos puedan calentar su comida mientras lanzamos el pliego porque el pliego lo hemos lanzado y ha vuelto a quedar desierto. Si lo lanzamos de nuevo tenemos que lanzarlo con cambios estructurales dónde la empresa que lo coja entienda que va a tener los beneficios oportunos. Ahora mismo, están diciendo que vamos a hacer alguna actuación de emergencia para adecuar un poco más el espacio, y estamos buscando algún sitio donde ponerlo, hemos visto algunas posibilidades y todavía no las tengo cerradas.

- En los últimos años se han celebrados dos ediciones del Encuentro Internacional Conocimiento y Economía Azul (InnovAzul). ¿Ustedes están a favor de repetir una tercera edición?

- Sí, la idea es que sí. Es más, estamos buscando las posibilidades de la fecha. Es cierto que acabamos de entrar, llevamos un mes y tenemos varias cuestiones por delante. Dentro de unas semanas tenemos el Tour del Talento en el que queremos ser protagonistas, y tengo a dos o tres vicerrectorados volcados en ese tema. Estamos incluso movilizando a profesores para poner talleres, la divulgación de la ciencia, mesas con empresas que de alguna forma trasladen empleo, asociaciones estudiantiles... nos estamos movilizando.

En cuanto salgamos de eso nos pondremos a plantear las fechas para InnovAzul, creo que es importante darle una oportunidad.

- Afirmaba usted en el debate electoral que tanto el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) como el Personal Docente e Investigador (PDI) no sentían cariño por parte de la Universidad. ¿Cómo se les puede dar cariño?

- Una de las cosas que estamos haciendo y que nos están agradeciendo es reunirnos. Ya he tenido reuniones con todos los decanos, con todos los directores de departamento, hoy me consta que el vicerrector de Profesorado ha tenido una reunión con todos los representantes sindicales. La vicerrectora de Estudiantes se reunió el otro día con todas las asociaciones. Estamos reuniéndonos, he tenido multitud de reuniones con distintas áreas, simplemente para presentarnos. Con los directores de institutos de investigación fue en esta semana. Continuamente entre las reuniones institucionales estoy metiendo reuniones con la comunidad universitaria, para escucharlos, saber qué problemas tienen, y lo que nos gustaría sería mantener periódicamente esas reuniones.

Cuando tú tienes que negociar cualquier aspecto con los sindicatos, tienes una normativa que es una mesa de negociación. Yo le comenté al vicerrectorado de Profesorado que ahora tiene que negociar un nuevo modelo de organización del profesorado, adaptarlo a la nueva ley, y le dije que en vez de entrar directamente en la mesa de negociación, quedas unos días antes, le presentas todo, lo habláis y ya convocas la mesa de negociación, y cuando llegues a la mesa de negociación que ya esté todo más o menos hablado, y no que llegues allí y que la mesa se enquista. Así lo estamos haciendo. La sensación que me da es positiva, pero aún estamos en la vorágine de todas las reuniones, no nos queremos olvidar de nadie, seguro que metemos la pata, pero la idea es escuchar a la gente y que siento el contacto cerca del equipo.

- Hemos hablado de Valcárcel, hemos hablado de InnovAzul, de problemas como la vivienda o el transporte para los estudiantes entre otras cuestiones. ¿Qué Universidad le gustaría dejar cuando acabe su mandato de seis años?

- El otro día escuché a una rectora que había terminado, creo que era de la Universidad de Granada, que decía que el objetivo de un rector cuando termina es dejar la universidad mejor que la encontró. En ese objetivo es donde tengo yo que esforzarme. Me gustaría una Universidad un poquito más internacional, más abierta hacia fuera, mejor posicionada en el mundo, más reconocible, que se conozca más, que te permita traer estudiantes de fuera de España porque digan que es un sitio dónde merece la pena estudiar, más integrada en sus ciudades, que las ciudades la valoran y la quieran. El otro día estuve en Algeciras y era increíble, el discurso del alcalde se orientaba a Algeciras ciudad universitaria, necesitan a la Universidad como el comer. Esas ganas de la universidad que se disfrute, que se note, que nosotros seamos capaces de cambiar ciudades por el simple hecho de estar ahí.