Rifirrafe municipal en redes sociales con motivo del 28-F. La mecha la ha encendido el portavoz municipal del PSOE, Óscar Torres, con el siguiente escrito en X (antigua Twitter): «Hoy hemos celebrado el tradicional acto del Dia de Andalucía organizado por el Ayuntamiento de Cádiz. Bruno García, en vez de presidirlo, ha preferido irse a Sevilla y ejercer de presidente del PP, ninguneando su condición de alcalde de nuestra ciudad».

Óscar Torres ha ilustrado sus palabras con una fotografía en la que aparece en el Ayuntamiento con compañeros de partido. Son varias las imágenes que ha publicado del acto de hoy por el 28-F en Cádiz, destacando la ausencia de Bruno García.

El primero en contestarle, abriendo el hilo de conversaciones y reacciones, ha sido el teniente de alcalde del equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento José Manuel Cossi: «Querido Óscar, hoy los protagonistas son los andaluces. No tú por hacerte una foto en el Ayuntamiento. Hemos celebrado el día de todos los andaluces con el mayor cariño y con el protagonismo de los más pequeños. Somos andaluces y a veces ser elegante es difícil. Un abrazo».

Esta ha sido la respuesta de Óscar Torres: «Querido José Manuel, por favor, no tratemos de justificar lo injustificable. No pasa nada. Es cuestión de prioridades y cada uno asiste a los actos que considera mas oportunos. Esto no va de protagonismos. Esto va de respetar lo que representas. Un abrazo y nos vemos mañana».

Y ha añadido Cossi: «No hay nada que justificar Óscar. Hemos honrado a Andalucía, a los andaluces y a Cádiz como debe ser: defendiendo los valores de nuestra tierra y con presencia en todos los foros que celebran lo que nos une. Todo lo demás, sobra. Nos vemos mañana, claro. Un abrazo».

Bruno García: "He tenido la suerte de representar a Cádiz en el Parlamento andaluz"

El alcalde, Bruno García, no ha tardado en mandarle un mensaje a Óscar Torres. Ha sido el siguiente: «Querido Óscar. Sabes perfectamente cómo hemos celebrado el Día de Andalucía en Cádiz. Ayer con un acto entrañable, recordando a nuestros poetas y escritores gaditanos y andaluces, en el que ambos estuvimos, y hoy, en mi condición de alcalde de la ciudad, he tenido la suerte y el privilegio de representar a Cádiz en el día de nuestra comunidad autónoma en el Pleno institucional celebrado en el Parlamento andaluz, junto a otros muchos alcaldes que también representan a su ciudad en nuestra región. Y si tienes algún día la suerte de representar a nuestra ciudad yo seré el primero en apoyarte para que así lo hagas».