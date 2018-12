Actualizado 01/01/2019 a las 00:45

Puede gustarle o no Cristina Pedroche pero una cosa es segura: su look durante las campanadas de 2018 será uno de los acontecimientos televisivos del año nuevo. Si ya un mes antes del evento sobraban en los medios las noticias sobre el nuevo vestido de Cristina Pedroche para despedir el año estaba claro que, fuera como fuere el look de la presentadora, los comentarios sobre el atuendo abundarían por doquier. Incluso el marido Pedroche, David Muñoz, ha posado en reiteradas ocasiones con los vestidos de la joven para demostrar que él también cabe en esos modelos imposibles.

Sea como fuere, lo cierto es que la colaboradora de «Zapeando» es un valor seguro en nuestra televisión. Es lo que se conoce como el «efecto Pedroche»: convertirse en un icono viral gracias a un vestido con más o menos transparencias, más o menos atrevido que el año anterior, pero que genere polémica. La presentadora ha logrado un hito que parecía imposible años atrás: recortar distancias en los audímetros con Televisión Española, que siempre ha mantenido un holgado liderato en el evento de fin de año.

Ya en enero de 2018 la presentadora reflexionó sobre las ventajas e inconvenientes de convertirse en lo más comentado del año nuevo y afirmó que tenía que valorar seriamente si le compensaba repetir experiencia. «Habrá que estudiarlo y ver si compensa o no compensa todo el sufrimiento y todas las críticas».

La mediática comunicadora, que acaba de renovar contrato con Antena 3, está acostumbrada a leer comentarios ofensivos sobre su figura que, en más de una ocasión, han sobrepasado los límites tal y como ella misma ha denunciado a través de sus redes sociales. Precisamente este mes de agosto Pedroche estalló en su cuenta de Instagram tras los insultos generados por una instantánea en la que sostiene en brazos al hijo de una amiga. «Diego es un bebé precioso y, lo más importante, sano. Qué pena que su madre y la gente que le queremos tengamos que leer las estupideces de estos días. Diego es un niño feliz y no tiene ningún problema», dijo entonces.

En septiembre, la presentadora tuvo también que aguantar unas desagradables críticas sobre sus cejas: «Parecen felpudos», le dijo un usuario en Instagram. En el linchamiento mediático a Pedroche cabe, lamentablemente, de todo: «Intrusa laboralista», «mujer florero de España», «patética» o «mercancía» son algunos de los adjetivos que la presentadora lleva soportando desde hace años. ¿Merece la pena el disgusto?