Actualizado 01/07/2019 a las 08:50

Este domingo, el debate de Supervivientes 2019, que Jordi González conduce en Telecinco, conectó en directo con Colate, último expulsado de esta edición y quien, antes de emprender su camino de regreso a España, no dudó en despacharse a gusto contra Isabel Pantoja, una de sus grandes enemigas en la isla.

Colate y Pantoja, que comenzaron su aventura en Honduras con una relación de lo más cercana (se llegó a insinuar que la tonadillera bebía los vientos por el empresario) enfriaron su amistad hasta colocar su unión en el extremo opuesto al lugar en el que empezó. Desde entonces, las broncas e insultos fueron una constante entre Colate e Isabel Pantoja.

En su última conexión en directo, Colate no dudó en explicar que su alejamiento de Isabel Pantoja era irreversible debido a las profundas diferencias entre ambos. «Una cosa es la vida personal fuera del programa y lo que la admiro, pero otra es el comportamiento y las mañanas que he visto aquí dentro y que he vivido. He visto cosas que no me han gustado y que, desgraciadamente, ni se han visto ni se han hablado mucho», dijo el concursante. «Ha hecho cosas muy feas cosas muy feas», insistió el empresario en referencia a las supuestas estrategias de Isabel Pantoja en el programa.

«Algunos concursantes tienen miedo a la influencia de Isabel»

Ante las preguntas de Jordi González, Colate insistió en su opinión. «A partir de cierto momento ella comunicó que se iba en la cuarta semana y, a partir de ahí, ocurrieron cosas muy feas y que nadie ha visto porque ha sido fuera de cámara. No ha pasado solo conmigo, sino con muchos compañeros. Su comportamiento me ha parecido muy mal», recordó.

Colate, además, acusó a Isabel Pantoja de ser «manipuladora» y extorsionar a sus compañeros. En opinión del empresario, algunos concursantes tienen «miedo» a la influencia de Isabel Pantoja y, por eso, siguen su juego sin plantar cara a la cantante. «Espero que el público valore a otros supervivientes que han venido aquí a luchar». «Creo que no es necesario llegar a los límites que ha llegado Isabel, ha hecho cosas alucinantes», concluyó sin dar más pistas.