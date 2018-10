Roberto Leal: El presentador de moda que no olvida sus raíces

Actualizado 20/10/2018 a las 03:32

El año pasado Televisión Española se propuso el reto de recuperar «Operación Triunfo» tras seis años de parón. El talent nació en 2001 y supuso una auténtica revolución musical en su momento. Con el paso de las temporadas el formato se fue desinflando y TVE decidió retirarlo de la parrilla. Para su retorno a escena todos los detalles debían cuidarse al máximo, y un buen presentador sería clave para enganchar a la audiencia. La cadena pública le confío esta tarea a Roberto Leal y, a la vista del éxito de «OT 2017», acertó de pleno.

Este sevillano de 39 años vive ahora el punto álgido de su dilatada carrera televisiva. Leal empezó a trabajar en 2001 en los informativos de la delegación andaluza de Telecinco, y desde entonces ha sido reportero y presentador para más de diez programas en Canal Sur, Antena 3, Disney Channel y TVE. Su gracia y desparpajo, su facilidad de palabra y la empatía que es capaz de transmitir le han convertido en el presentador de oro de la cadena pública.

Esta semana se ha sabido que Roberto Leal abandona su puesto como presentador en «España Directo» para dejarlo en manos de Ana Ibáñez y Diego Losada. Con la marcha de Eva González a «La Voz», de Antena 3, el sevillano se queda como el gran rostro del entretenimiento de TVE. Además de llevar la batuta en «Operación Triunfo», Leal ejerce de maestro de ceremonias en «Bailando con las estrellas», un programa en el que los famosos españoles se atreven a bailar en distintos estilos.

No ha sido nada fácil para el andaluz el camino al éxito. Ser el presentador del retorno de «OT» no es una responsabilidad menor, y Leal sabía que debía ponerse a la altura de sus carismáticos predecesores. Carlos Lozano presentó las tres primeras ediciones de «OT», la época dorada del programa, y Jesús Vázquez de la cuarta a la séptima temporada. Leal fue muy criticado en las primeras galas de «OT 2017» por su nerviosismo y su falta de espontaneidad. La mismísima Rosa de España le recomendó que «cuanto antes te quites el "palito" de ahí, mejor».

Su inexperiencia en este tipo de formatos le jugó una mala pasada, pero pronto aprendió las reglas del oficio y demostró sus dotes sobre el escenario. Como él mismo reconocía en una entrevista a ABC, el día que le llamaron para presentar «OT» le tocó la lotería. «En lo profesional está marcando el momento más importante dentro de mi carrera hasta ahora. He tenido muchas etapas buenas, pero esto está siendo diferente porque he encontrado un poco la horma de mi zapato», confesaba el presentador.

En esa misma entrevista Roberto Leal habló sobre su gran caballo de batalla como comunicador: el acento andaluz. «Cuando empecé a trabajar en informativos sí que me pidieron que limase un poco el acento, y lo entiendo porque es verdad que todavía había hecho muy poca tele», recordaba Leal, «es cierto que hablaba con un acento un poco más cerrado, pero jamás he renegado y creo que es un error que los andaluces que trabajamos en televisión cambiemos el acento porque se nos nota. Es como si me amputaran un brazo o me faltara algo, una parte de mi. Es como renunciar a mis raíces».

Y es que pese a haber llegado a lo más alto, Roberto Leal no se olvida de dónde viene. El sevillano es un tipo humilde, cercano y natural, amigo de sus amigos y muy familiar. En 2015 pasó por el altar para casarse con la también periodista Sara Rubio, a la que conoció cuando trabajaba en «Espejo Público» y con la que tiene una hija. La fama y el éxito no le deslumbram y se mantiene fiel a los suyos: «He tenido la suerte de estar en los mejores programas y productoras y cuando han necesitado gente, me han consultado. Siempre que puedo y siempre que esté en mi mano, voy soltando currículum, dando recomendaciones de personas en las que confío y que creo que les puedes dar esa oportunidad».