Instagram Jesús Vázquez se pasa con el bótox: «El relleno de ácido en los mofletillos te rejuvenece» Son muchas estrellas de la industria cinematográfica y televisiva obsesionadas por aparentar una eterna juventud

ABC

Madrid Actualizado: 03/09/2018 14:56h

La batalla contra el envejecimiento es un problema que trae de cabeza al ser humano. Son muchas estrellas de la industria cinematográfica y televisiva obsesionadas por aparentar una eterna juventud y terminan lanzándose a los brazos de la toxina botulínica tipo A -popularmente conocida como bótox-. Esto mismo es lo que le le ha pasado al presentador de televisión Jesús Vázquez.

Carrera de esta mañana hecha✊😄❤️ Una publicación compartida de Jesús Vázquez (@jvazquezoficial) el 15 Ago, 2018 a las 10:49 PDT

El emblemático presentador ha protagonizado durante estas vacaciones un anuncio en el que promociona a una conocida línea telefónica. Un controvertido spot en el que Vázquez aparece con notables cambios en sus pómulos y frente, eliminando todo rastro de arrugas y las redes no lo han pasado por alto: «¿Qué le pasa en la cara a Jesús Vázquez en el anuncio de Jazztel? Porque la voz en off lo llama Jesús que si no me creo que es el vecino de enfrente», «Está súper raro» o «El relleno de ácido en los mofletillos te queda muy bien... te rejuvenece», son algunos de los comentarios que ha recibido el televisivo a través de su perfil de Instagram.

#NUEVA#PROMO fibra 50 MB + móvil 4GB 250 min por 21,95€/mes ¡hasta 2019! Y llévate un Samsung Galaxy S9 por muy poco 💛📲😄. @Jazztel_es para ahorradores exigentes. pic.twitter.com/5uvgvdAgJl — Jazztel España (@jazztel_es) 21 de agosto de 2018

El presentador no es el único que ha caído bajo los encantos del bótox. Muchas son las estrellas que se han sometido a este tratamiento pues el efecto es inmediato. A base de infiltraciones con inyecciones se provoca la parálisis del músculo, eliminando así los signos de envejecimiento durante un periodo de entre cuatro y siete meses, dependiendo de cada paciente. Un hallazgo que marcó un antes y un después.