À Punt, la televisión pública valenciana, ha sido noticia este fin de semana debido a las críticas recibidas por la inusual entrevista a la portavoz del sindicato policial Jusapol en Alicante. El programa «À Punt directe», conducido por Carolina Ferre y Juan Nieto, conectaba en directo con la representante del cuerpo para conocer los detalles sobre la manifestación en Barcelona de las fuerzas de seguridad que tenía como objetivo reivindicar el trabajo de la Policía y la Guardia Civil durante el 1 de octubre.

Al comienzo de la entrevista, la portavoz del sindicato pidió que las preguntas fueran en castellano para no cometer ningún error en sus respuestas. «Antes de empezar les vuelvo a pedir que me hagan las preguntas en castellano», dijo la joven dando a entender que no era la primera vez que hacía esta petición. Sus ruegos, sin embargo, fueron en vano.

Esto ha pasado en la televisión valenciana. La mujer le pide que le pregunten en español. Se niegan. Hacen imposible la entrevista. Repito; Valencia. pic.twitter.com/qIvwgdYqjS — José Luis Tivi (@eltivipata) 5 de octubre de 2018

Juan Nieto, uno de los presentadores del espacio valenciano, contestó a la portavoz sindical que las preguntas «son muy fáciles» haciéndole ver que, a su entender, no tendría problema alguno para continuar la entrevista. No fue así. Durante la conversación, la represetante solicitó en varias ocasiones a Nieto que le repitiera las preguntas que, al no dominar la lengua, no entendía. Nieto, por su parte, hizo caso omiso al requerimiento de la joven, que mostró su malestar durante la conversación en directo. «No le entiendo, No puedo contestar una pregunta que no entiendo», reiteró. Juan Nieto, lejos de traducir sus preguntas al castellano, optó por poner punto y final a la charla. «Gracias. Ha quedado clara la posición de Jusapol de Alicante», dijo el presentador para poner fin a la conversación.

Tienen todo el derecho del mundo a promover y cuidar su lengua, pero esto es una absoluta falta de educación. Y la risita burlona del presentador es vomitiva. — Vilanova (@Vilanova85) 5 de octubre de 2018

No es la primera vez que los presentadores de «À Punt Directe» se empeñan en hablar valenciano a interlocutores que no lo dominan. La semana pasada el ilustrador Fran Ferriz acudió al programa para hablar de su trabajo y, aunque contesta a todas las preguntas en castellano, Ferre no duda en continuar la entrevista en valenciano: