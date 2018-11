Actualizado 29/11/2018 a las 02:07

El nivel de esta décima entrega de «Operación Triunfo» cada vez es más elevado. El concurso musical expulsó en la noche de este miércoles a la madrileña María Villar, después de que el 57% del público optase por salvar a la otra nominada, Marta. Aunque la alegría de la malagueña fue efímera, pues volvió a ser propuesta para la nominación una vez más por el jurado y se las verá esta semana por una de las favoritas de la audiencia, Sabela, quizá la concursante que más ha mejorado en «OT 2018». Miki, por su parte y pese a ser el aspirante más flojo vocalmente hablando de los que quedan en la Academia de «OT 2018», se libró de la quema una vez más al ser «salvado» por Alba Reche y Natalia solo instantes después de que el jurado le ubicase en la cuerda floja.

La décima gala de «OT 2018» arrancó por todo lo alto. No solo por la canción grupal «Somos», el himno de esta edición de «Operación Triunfo» y que «estrenaron» en «prime time» los dieciséis concursantes del programa, tanto los expulsados como los que siguen en la Academia. También porque Roberto Leal, el presentador, anunció que el próximo 8 de febrero arrancará la gira de «OT 2018» con un concierto en el Wizink Center de Madrid, al que seguirán otros tres en Pamplona, Barcelona y La Coruña, aunque seguro que habrá más.

Más allá de ello, la velada arrancó con la actuación de María, la primera en subirse al escenario y que trató de hacer suya «Because the night», el reconocido tema de Patti Smith que compuso junto a «The Boss» Bruce Springsteen en los setenta. Una canción que fue el prólogo a un ode los grandes momentos que ha dado de sí esta décima edición del concurso musical de Televisión Española: la visita de Pablo, la pareja de María, al programa. Visiblemente nervioso, el joven accedió al escenario tras la actuación de su novia y su actitud errática durante su presencia en plató fue lo más comentado por los seguidores del programa en redes sociales.

La surrealista visita de Pablo

Entre otras cosas, el joven aseguró que lo primero que iba a hacer con su novia cuando saliera del concurso era «¡follar, follar y follar!». Aunque no fue su única «perla», pues Pablo aseguró en «prime time» que lo que más echaba de menos de María era «su culo» y le remarcó una y otra vez lo «buena» que, en su palabras, está su novia. Aparte de ello, el chico no aceptó de buen grado que Roberto Leal le dijese que tenía que abandonar el escenario para poder continuar con la Gala 10 de «OT 2018»; se abalanzó sobre el resto de concursantes para despedirse de ellos; saltó un altillo de más de un metro hacia el suelo y se marchó corriendo del programa al grito de «¡Adiós Mari! ¡Tía buena!».

La surrealista visita del novio de María no hizo mella en Marta, la siguiente en subir al escenario, que lo dio todo con «Like a prayer», de Madonna. «Se vaya la que se vaya esta noche, hoy hemos podido ver a dos grandes artistas», reconoció el jurado, personificado en Joe Pérez-Orive. Marta se salvó, pero volvió a caer nominada. «Tu voz ha estado un poco temblorosa y tus nervios te han jugado una mala pasada», le dijo Ana Torroja. A continuación, llegó el turno de Sabela, que no tuvo su mejor noche. A pesar de que lo había bordado en los ensayos con «Te necesito», de Amaral, sobre el escenario comenzó un poco más floja de lo que viene siendo habitual en ella.

Quizá sea que la gallega ha malacostumbrado un poco a la audiencia, con actuaciones tan pletóricas en las últimas semanas como «Set fire to the rain» o «Next to me», pero lo cierto es que no estuvo perfecta y eso a estas alturas del concurso, se paga. «Hoy no has brillado como otras veces. Vocalmente has estado muy bien, pero me ha faltado ver más emoción», valoró Ana Torroja, que la propuso para la nominación.

Alba Reche, propuesta para la nominación por primera vez

También estuvo entre los nominados, por primera vez, Alba Reche, a pesar de que con «Lost on you», de LP, consiguió emocionar al jurado. «Tienes algo, tienes luz y algo que hace que sepamos que es a ti a quien estamos escuchando. La gente, cuando escuche la radio, va a saber que eres tú a la que está oyendo», valoró Pérez-Orive, ante la emoción de la concursante. Pese a ello, terminó nominada por ser «perfectamente imperfecta», como le dijo Manuel Martos. Pese a acabar entre los cuatro propuestos para irse de la casa, la joven dejó el listón muy alto para Miki, el siguiente en subirse al escenario, que no brilló con «Promesas que no valen nada», de Los Piratas y también acabó nominado. «Has estado bien, pero ha habido otros concursantes que han estado mejor», comentó Pérez-Orive.

La velada contó también con las actuaciones de dos artistas invitados: Ana Belén y Luis Cepeda. A la primera, de hecho, Ana Torroja le hizo una propuesta de lo más sorprendente, en pleno directo. «Me voy la semana que viene a México y como te tengo tanto respeto te lo tengo que preguntar... ¿quieres sustituirme en esta silla?», le preguntó. Ana Belén, asombrada, no supo qué responder. «¿Me dejas unos días?», contestó, sin abandonar su icónica sonrisa.

Más allá de ello, la noche tuvo otras tres grandes actuaciones, que fueron las de los tres concursantes que «aprobaron» en las valoraciones del jurado y cruzaron la pasarela de primeras. Curiosamente, los tres últimos en cantar. Julia se lució con «A que no me dejas», de Alejandro Sanz y Natalia hizo lo propio con «The scientist», de Coldplay, en dos actuaciones que gustaron muchísimo al jurado. «Los Dioses de la música se están fijando en Pamplona y en su talento por alguna razón», dijo Pérez-Orive al evaluar a Natalia, en una clara alusión a Amaia Romero.

La brillante actuación de Famous

No se quedó atrás Famous, que se salió y disfrutó con «Uptown funk», de Bruno Mars. El concursante, con caída al suelo incluida, se divirtió mucho e hizo gozar al escenario y al jurado. «¡Nos has puesto cachondos! ¡Eres una máquina! Esta canción te venía perfecta, aunque eso también es un riesgo. Pero tú lo has superado, haciendo un triple mortal y clavando el salto», señaló el periodista Paco Tomás, miembro invitado del jurado.

Con Sabela, Alba Reche, Miki y Marta en el disparadero, la Academia salvó a Alba Reche y los concursantes hicieron lo propio con Miki. Julia votó por Sabela, Natalia por Miki y Famous por Marta, pero el voto decisivo, el de Alba, recayó en el concursante catalán, que continuará una semana más en el concurso, pese a ser la voz más débil de todas las que quedan en el programa. Llama la atención que así sea en un concurso musical, que la semana que viene se quedará sin una de sus mejores voces: la de Marta o la de Sabela. Semanas antes, ya abandonaron el programa otros artistas vocalmente muy buenos, como Noelia, Damion, Marilia o África.