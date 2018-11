Actualizado 28/11/2018 a las 21:43

A principios del pasado octubre, el exconcursante de «OT 2017» Luis Cepeda confirmaba que había roto su relación con Aitana Ocaña, participante también y finalista de la pasada edición de «Operación Triunfo». «Hemos decidido tomar caminos separados», comentaba Cepeda, que actuará esta noche en la Gala 10 de «OT 2018» como uno de los artistas invitados.

Aitana y Cepeda habían comenzado su relación algunos meses antes, tras un tiempo flirteando en la Academia de «Operación Triunfo», a la que ambos accedieron en octubre de 2017. Los dos entraron con pareja. Aitana, la benjamina de la edición, con un joven catalán llamado Vicente Rodríguez, su novio desde hacía bastante tiempo. Cepeda, el segundo más veterano de todos los concursantes del programa (tenía 28 años cuando accedió a la Academia), mantenía una relación con Graciela Álvarez, reportera de Real Madrid TV.

Pese a su situación sentimental, ambos se dejaron llevar en el «talent show» musical de RTVE que presenta Roberto Leal y terminaron por comenzar una relación, bautizada en redes sociales como «Aiteda». Ambos aspirantes llevaron su vínculo al máximo apogeo con su interpretación de «No puedo vivir sin ti», el tema de Los Ronaldos que cantaron a dúo en la Gala 1 de «OT 2017». A partir de entonces, Cepeda hizo todo lo posible para terminar conquistando a Aitana, hasta que el pasado octubre su relación se rompió.

Uno de los principales afectados por el fenómeno «Aiteda» fue Vicente, el exnovio de Aitana y que en ningún momento ha escondido su aversión hacia Cepeda. Hace algunos meses, le llamó «rata» en su perfil de Instagram y mientras duró la pasada edición de «Operación Triunfo», no dudó en utilizar sus redes sociales para denunciar un presunto «tongo» por la continuidad de Cepeda semana a semana en el concurso, a pesar de haber estado nominado durante varias semanas.

Desde entonces, Vicente se ha dejado ver en varias ocasiones de manera pública. El joven se presentó al cásting de «OT 2018», aunque no fue seleccionado, y ahora, poco mes después de la ruptura entre Aitana y Cepeda, no ha dudado en reírse del cantante gallego. Lo ha hecho en compañía del «youtuber» Wismichu, que tampoco ha ocultado nunca que Cepeda no es santo de su devoción.

Para ello, han usado el Instagram de Wismichu. El «youtuber» cuenta con más de tres millones de seguidores en la citada red social y él y Vicente lo han utilizado para mandar un recado a Cepeda. Ambos se grabaron en un vídeo mientras salían de fiesta y sonaba el reconocido «Bella Ciao» de «La casa de papel» y enviaron un mensaje a Cepeda. Con un rótulo de fondo en el que se puede leer «Grandes los “Cepediers”», en alusión a los seguidores del gallego, ambos aparecen riendo, antes de que Vicente exclame «¡Viva Cepeda!», en tono de mofa.