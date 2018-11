Actualizado 29/11/2018 a las 00:37

«Operación Triunfo» celebra esta noche su décima gala. Una velada en la que abandonará el programa una de las dos nominadas de la semana: Marta o María. Ambas concursantes acabaron en la cuerda floja la pasada semana y por ello, se jugarían su continuidad en la Academia en la Gala 10.

Como cada semana, el programa presentado por Roberto Leal llevó a plató a un allegado de ambas nominadas para que les diera su apoyo en primera persona. Así, mientras que «OT 2018» permitió a Marta ver a una de sus mejores amigas, también dejó a María ver a su novio, Pablo, en la Gala 10 del programa.

No es ningún secreto que María es una de las aspirantes más reivindicativas y polémicas de «OT 2018». Hace solo unas semanas, la concursante no tuvo pelos en la lengua para cuestionar el talento del cantante Dani Martín, que ha vendido millones de discos con «El Canto del Loco», y aseguró incluso que su compañero Carlos Right, expulsado hace dos semanas del programa, cantaba mejor que él. Poco después, María fue la gran instigadora, junto a Miki, del «Mariconez Gate», y la pasada semana se sacó un pecho en directo antes de la Gala 9.

A tenor de su personalidad, se esperaba que la visita de su novio no defraudase... y así fue. Pablo, la pareja de la joven, llegó al plató de «Operación Triunfo» y su actitud fue un tanto errante desde el primer segundo. Visiblemente nervioso, no dudó en «comerse» a besos a su novia, a la que no cesó de lanzar piropos de todo tipo. «¡Eres un mantecón!», «¡Estás buenísima!» o «¡Cada día estás más buena!» fueron algunos de los mensajes que dedicó a su novia, en pleno «prime time» y con España entera como testigo.

Ante su fogosidad, Roberto Leal no dudó en preguntarle. «¿Echas de menos a María?», le cuestionó. Pablo asintió, aunque fue más explícito. «¡Sí, y especialmente su culo! ¡Qué quieres que te diga!», contestó. Tras ello, Leal les preguntó por sus planes cuando la joven salga de la Academia. «¿De verdad quieres saberlo? ¡Follar, follar y follar!», contestó el joven, desatado.

Instantes después y entre las «lindezas» de Pablo, Leal le emplazó a abandonar el escenario para poder continuar con la Gala 10. «¿Qué pasa, que me echas?», le preguntó al presentador. «Bueno, ¿pero antes puedo dar un abrazo a los concursantes?», pidió. Leal respondió afirmativamente y Pablo se abalanzó sobre el resto de aspirantes de «OT 2018», antes de saltar desde un altillo y caer más de un metro y de marcharse del plató mientras gritaba. «¡Adiós Mari! ¡Tía buena!».

Su comportamiento dejó sorprendido incluso al propio Leal. «Bueno, vamos a volver aquí a sentarnos...», dijo, yendo hacia el banco desde el que presenta normalmente la velada. «Nos vamos a sentar todos. Estoy hasta por sentarme yo», remarcó entre risas, fascinado ante la enérgica actitud de Pablo en «OT 2018».

Roberto cada vez que el novio de María soltaba una burrada #OT18Gala10pic.twitter.com/4zpYvpnn9G — Mar (@mmarbh) 28 de noviembre de 2018

Viendo el novio de maria solo puedo decir:

NO A LAS DROGAS

#OT18Gala10pic.twitter.com/lldTON1DC7 — Abel Soriano (@abelsb_2) 28 de noviembre de 2018

A mi el novio de María me ha dado entre asco y verguenza ajena: 'Estás buenísima', 'lo que más echo de menos es su culo', 'lo primero que vamos a hacer es follar' y paro.



Que vuelva a la caverna de donde ha salido. #OT18Gala10 — Jota (@jotawy) 28 de noviembre de 2018

#OT18Gala10

Roberto Leal: ¿Qué vais a hacer cuando salgáis?

Pablo novio de Maria: FOLLAAAAR

Los productores de TVE: pic.twitter.com/O6XgLRYmvT — Jose (@josiitogf896) 28 de noviembre de 2018