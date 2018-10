Polémica por las palabras de una concursante de «OT 2018» sobre Dani Martín y «El Canto del Loco»

Actualizado 11/10/2018 a las 11:48

Este miércoles se celebró la cuarta gala de «Operación Triunfo 2018» y lo hizo con unas declaraciones un tanto controvertidas de María, una de las concursantes del «talent show» musical de RTVE. La aspirante debía cantar, en compañía de Carlos Right, «Contigo», una de las canciones más emblemáticas de «El Canto del Loco», el exitoso grupo que lideró el vocalista Dani Martín desde 1994 a 2010, pero dejó claro que ni Martín ni su grupo eran santo de su devoción.

La participante de «OT 2018» no tuvo pelos en la lengua al hablar sobre el grupo (ni acerca del cantante) al que tenía que versionar. En la Gala 3 de «OT 2018», el presentador Roberto Leal dio paso a un vídeo grabado durante la semana en «Operación Triunfo», en el que se apreciaban varios comentarios de María que no dejaban en buen lugar a «El Canto del Loco». «Prefiero no decir en directo lo que pienso de ese grupo», explicó ante Manu Güix, uno de los profesores más emblemáticos de la Academia. «Hombre, yo no iría a un concierto suyo, pero...», dijo Güix, tras lo que María se terminó de abrir. «A mí no me gusta nada», recalcó.

El vídeo incluía otros momentos de María en la Academia de «Operación Triunfo» hablando sobre Dani Martín. «Para mí, mi compañero (Carlos Right) canta mucho mejor que él», sentenció sin tapujos la aspirante de «OT 2018».

Como no podía ser de otro modo, sus palabras no tardaron en correr como la pólvora en las redes sociales. En apenas unos minutos, «Dani Martín» se convirtió en «trending topic» en Twitter y la red del pajarito se llenó de comentarios en alusión a lo sucedido con María, algunos a su favor por su espontaneidad, naturalidad y sinceridad, y otros cargando contra ella y sus declaraciones. «María, por suerte Dani Martín canta mejor que tú», publicó el televisivo Manel Ferrer, presentador de «Preferències TV» de Ràdio 4, emisora catalana de RNE.

Maria, por suerte Dani Martin canta mejor que tu #OT18Gala3 — Manel Ferrer (@manelferrer) 10 de octubre de 2018

A pesar de que la cadena de radio y «Operación Triunfo» pertenecen ambos a RTVE, Ferrer no se pudo contener. Como tampoco lo hizo el cantante Guillermo Martín, exconcursante de «OT 2005». «Ahí está el error, el tener una voz privilegiada llena de colores y octavas no te da la capacidad de contar lo que cantas. ¡Viva Dani Martín y sus verdades!», publicó, en un mensaje que el cantante marcó con un «Me gusta» en un primer momento. Sin embargo, después deshizo su movimiento.

Ahí está el error, el tener una voz privilegiada llena de colores y octavas no te da la capacidad de contar lo que cantas. Viva @_danielmartin_ y sus verdades! — Guillermo Martin (@guillerm0martin) 10 de octubre de 2018

Lo controvertido del asunto fue que, minutos más tarde, le tocó cantar a Marilia, que interpretó junto a Sabela «Cómo quieres que te quiera», de Rosario Flores. Preguntada por Roberto Leal sobre el cantante que le gustaría que les visitase en el concurso, la joven no logró contenerse. «Pues... Natalia Lafourcade. Pero también, Dani Martín», confesó, lo que provocó cierto revuelo entre el público de «OT 2018».