Actualizado 27/12/2018 a las 12:47

La décima edición de «Operación Triunfo» se despidió este miércoles de la televisión por este año con su gala especial de Navidad. Con el programa todavía pendiente de saber quién será el representante de España en el Festival de Eurovisión 2019, que se decidirá en enero, «OT 2018» dijo adiós a la audiencia en una gala especial, que contó con la participación de los finalistas de la anterior entrega: la exitosa «OT 2017».

A excepción de Miriam Rodríguez, que no pudo acudir a la velada por compromisos profesionales, los otros cuatro finalistas de la pasada edición presentaron sus nuevos trabajos en el plató de TVE y charlaron con Roberto Leal. Alfred interpretó «Et vull veure» y Ana Guerra, «Olvídame», mientras que Amaia Romero regaló una auténtica de exhibición de talento con «Perdona (Ahora sí que sí)», el tema que canta junto al grupo Carolina Durante y que tocó al piano.

Pero además, visitó el programa Aitana Ocaña, segunda clasificada en «OT 2017» y que regresaba a «Operación Triunfo» casi tres meses después de la última vez. El 27 de septiembre, en la Gala 1, la joven acudió al formato para presentar «Teléfono», su nueva canción, aunque no quedó satisfecha con el resultado. Tras ello, Aitana sorprendió al publicar una carta pidiendo perdón a sus seguidores y haciendo públicos sus sentimientos ante su nueva situación de exposición pública: «Siento no haber podido controlar mi emoción», explicó la artista entonces.

90 días después de aquello, y apenas unos días después de que Joe Pérez-Orive, jurado del concurso, señalase en una entrevista con «SModa» que creía que Aitana quizá estaba cayendo en la «sobreexposición» mediática, la joven regresó al plató de «OT 2018». Charló con Roberto Leal, ante el que reconoció que ha llegado a plantearse dejar la música, antes de subirse al escenario para tratar de alejar sus miedos con «Vas a quedarte», su nueva canción.

El resultado, no obstante, dividió al público del formato, rendido a Amaia y a su despliegue en «Perdona (Ahora sí que sí)». Aitana no pudo ocultar sus nervios y su emoción en algunos tramos de la canción y su nombre pronto se convirtió en «trending topic» en Twitter, tanto por las loas de sus seguidores como por los comentarios de sus detractores. Como no podía ser de otra manera, no hubo punto de consenso.

La involución de Aitana en el directo es preocupante#OT18GalaNavidadpic.twitter.com/cyqNWghJS8 — Tuits OT (@TuitsOT) 26 de diciembre de 2018

Aitana esta más nerviosa en estas actuaciones que cuando estaba ella en el concurso #OT18GalaNavidad — Estefanía Sánchez ^^ (@fanysanchez) 26 de diciembre de 2018

muy nerviosa aitana, super descontrolada, una pena — bastardo (@bxstxrdoTV) 26 de diciembre de 2018

Creo que no somos conscientes de lo que acaba de hacer Aitana. 😳😳😳😳😳😳 #OT18GalaNavidadpic.twitter.com/zvmXqmThwb — OT Noticias (@OTnoticias) 26 de diciembre de 2018

Realidad: “Aitana canta fatal las dos actuaciones que ha hecho en OT18”



La gente: ”BUA BUA MI NIÑA QUE LO HA HECHO GENIAL, QUE TALENTO “ #ot18galanavidadpic.twitter.com/odqXwMHkNh — Juanma (@juanmaescribano) 26 de diciembre de 2018

Lo que hace Aitana solo tiene un nombre y es MAGIA #OT18GalaNavidad — Clara 🐻🎸De Marta 36% (@martasgirl_) 26 de diciembre de 2018

NO PODÉIS ENTENDER QUE AITANA ESTABA NERVIOSA Y SÚPER ENOCIONADA?!?



DEJAR DE CRITICARLA YA COÑO!!QUE LA CRITICÁIS POR TODO!



YO PREFIERO MIL VECES MÁS A UNA AITANA EMOCIONADA Y QUE TRANSMITA AUNQUE DESAFINE A UNA AITANA QUE LO HAGA PERFECTO Y NO ME TRANSMITA#Ot18galanavidad — Aitana Ocaña💛 (@QueeenGH) 27 de diciembre de 2018