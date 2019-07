Actualizado 25/07/2019 a las 20:01

Antena 3 estrena «Por el mundo a los 80» (22.40h.), un nuevo programa en el que seis octogenarios que apenas han salido de sus zonas de confort darán la vuelta al mundo descubriendo nuevos parajes, culturas y emocionando al público al tiempo que se quitan de la cabeza los prejuicios.

Así lo confirma a este diario Arturo Valls, presentador del espacio: «El hecho de viajar, y más con esas edades, y ver esas realidades tan distintas de primera mano, hace que cambies tu manera de ver las cosas. Ha sido muy interesante», ha asegurado el actor.

«Por el mundo a los 80» llega tras su éxito en Europa. Los espectadores descubrirán lugares exóticos y culturas extranjeras a través de la ilusión y el sentido de humor de María Luisa, Juan, Francisco, María, Antonio y Paquita.Los ancianos tenían en común las ganas de conocer mundo, algo que había sido muy complicado por sus vidas.

Para Valls, que ha dejado por el verano «¡Ahora caigo!», esta experiencia también ha sido nueva, ya que sale del terreno de los concursos para mostrar su faceta más personal. «Lo mejor era quedarme en un segundo plano. He estado algo más comedido, sensible y sentimental. Alguna lagrimilla se me ha escapado», ha confesado el presentador a ABC.

P - ¿Cómo ha sido acompañar a estos seis ancianos por el mundo?

R - Ha sido un privilegio ver cómo, a través de sus ojos, han conocido el mundo. Eran gente que no habían salido prácticamente de sus pueblos, de sus zonas de confort. Ha sido alucinante el aprendizaje, sobre todo ver cómo se caen algunos prejuicios. El hecho de viajar, y más con esas edades, tienen unas ideas ya adquiridas, y ver esas realidades de primera mano hacen que cambies tu manera de ver las cosas. Ha sido muy interesante.

P - ¿Qué es lo que más le ha sorprendido a los octogenarios?

R - Ha habido un montón de cosas, pero depende de cada caso. Pero, sobre todo, el ver que en sitios como África cómo la gente vive con menos cosas que las que vemos en Occidente. Ver esa forma de vivir, la amabilidad de la gente. El tema gastronómico también, en donde nunca se habrían planteado comer según qué cosas o cocinas. Les sorprendía, por ejemplo, el caos de Tokio. Bueno, en sí todo Tokio, porque parece otro planeta. Les parecía otro mundo.

P - ¿Y lo que más le ha impactado?

R - Primero, cómo se emocionaban porque pensaban que con más de 80 años era algo que no se esperaban en sus vidas. También la vitalidad y la energía de ellos. Teníamos grabaciones y viajes muy largos, y de repente llegaban ellos y eran los primeros en ponerse a preparar cosas. Era como si se sintieran en deuda con nosotros de alguna manera, muy agradecidos con el programa y la producción. Les decíamos que íbamos a descansar e insitían en si había algo que hacer. Ha sido flipante, están hechos de otra pasta.

P - Este programa ha supuesto un gran cambio de registro, ¿cómo se has preparado para este reto?

R - Bueno, parece que uno está haciendo todo el día el ganso, pero en realidad no tenía más que dejarme llevar y, sobre todo, quedarme en un segundo plano. Los protagonistas eran ellos y tenía que acompañarlos en ese viaje. Entenderlos, vivirlo, meterte dentro y no plantearlo como algo que había que preparar. Era vivir el viaje con ellos. Y eso es fundamental. Cuando uno lo está disfrutando, aunque sea un topicazo, el espectador lo siente así también. No hay nada que funcione mejor en televisión que la verdad.

P - ¿Se podría decir que veremos la parte más personal de Arturo Valls en este programa?

R - Hombre... no se qué decir. También estaba con el freno de mano puesto para no hacer el chorra, pero si. También soy natural en «¡Ahora caigo!», no estoy forzado cuando hago el ganso. Tampoco lo actúo. Soy yo en ambos casos. En «Por el mundo a los 80» estoy algo más comedido, más sensible y más sentimental. Alguna lagrimilla se me ha escapado.

P - ¿Cómo se ha sentido presentando un programa más serio a los que suele estar acostumbrado?

R - Muy bien la verdad. Me llevo muy bien con la gente mayor y aprendo muchísimo de ellos, de su experiencia, de su sabiduría. Me sale mi lado cariñoso y ellos me trataban como un hijo. Ha sido alucinante. Llevarme tan bien con el equipo ha sido fundamental también, porque estar viajando y compartiendo durante mes y medio día a día no es sencillo. La gente ha sido muy profesional, con ganas de hacer cosas. Me lo he pasado muy bien en ese sentido, escuchando anécdotas y la experiencia de los operadores de cámara, los técnicos de sonido... ha sido muy chulo.

P - Si Antena 3 se lo volviera a ofrecer, ¿repetirías la experiencia?

R - Si, sin duda alguna. Si a uno le gusta viajar ya de por si, conocer el mundo, si encima te pagan ya... Es la mejor combinación.

P - ¿Qué tal está siendo descansar de presentar «¡Ahora caigo!»?

R - Fenomenal. Descansar lo he hecho todos los veranos, pero en esta ocasión es un poco más tiempo.

P - ¿Cómo está viendo a Silvia Abril en su puesto?

R - Silvia Abril es una de las mejores cómicas del país y creo que está haciendo suyo el programa. Me muero con ella de la risa. Me hace mucha gracia. Es complicado llegar a una casa en la que uno lleva presentando ya ocho años porque hay ya un estilo marcado, pero estos días vi que lo estaba haciendo muy bien.

P - En su faceta como actor, ¿le veremos próximamente en alguna nueva película?

R - De momento no, pero ya estamos preparando los guiones y todo lo necesario para la película de «Camera café».