Actualizado 21/10/2018 a las 14:01

Dos concursantes de «Gran Hermano VIP» se encuentran por la casa y uno le dice al otro: «¡Eres un vago!». Y el otro responde: «¡No te metas con mi físico!». Lo peor es que no es un chiste, sino lo que ha sucedido entre Miriam Saavedra y Suso Álvarez en la residencia de Guadalix de la Sierra en la que conviven los aspirantes de «GH VIP».

Suso, triste protagonista de la semana en el «reality» de Telecinco después de que la audiencia haya pedido públicamente su expulsión de «GH VIP» debido a su «machismo», actitud y comportamiento, no vive una buena semana en el programa. El concursante catalán y Miriam no ocultan su animadversión el uno por la otra y viceversa y han protagonizado varios encontronazos en «GH VIP». El último, una batalla dialéctica entre ambos que terminó retratando a Suso, que no pocas veces ha presumido de ser una persona «culta» pero que ha quedado desmontado por las evidencias.

Como reflejaron las cámaras del Canal 24 Horas de «Gran Hermano VIP», Suso y Miriam tuvieron una fuerte discusión por la escasa disposición para la limpieza del concursante, con ambos gritándose en la casa de Guadalix de la Sierra mientras otros como El Koala trataban de poner paz. En un momento de la riña, la joven le llamó «haragán», lo que indignó especialmente a Suso. «¡Como me meta con tu físico, no habrá psicólogo que tú puedas pagar!», respondió el participante de «GH VIP».

Lo que probablemente no sabía era el significado real del comentario de Miriam. La Real Academia Española define «haragán» como «que rehuye al trabajo». Un sinónimo de «vago» u «holgazán» y que no va más allá de ello, pero que Suso interpretó como un improperio contra su físico. Algo que desató al público de «GH VIP», que no dudó en calificar al aspirante de «inculto», «cateto» o «estúpido». «Le gusta demostrar que es más corto que el pitorro de una boina», señaló una «tuitera».

Miriam: Haragán.

Suso: Con mi físico no te metas.



Le gusta demostrar que es más corto que el pitorro de una boina? #ghvip19Opic.twitter.com/YxvNhuxfGm — 🌪 (@fiscovatz) 19 de octubre de 2018

Miriam: haragan

Suso: que no te metas con mi fisicio



JAJAJAJA EL CHICO CULTO #GHVIP19O — λιδια (@kidrauhIsoul) 19 de octubre de 2018

Miriam: Haragán.

Suso: Con mi físico no te metas.



Hay gente imbécil y luego está este tipo, q va de sabiondo y es más tonto q las piedras.

#GHVIP19Opic.twitter.com/wwqUl99r5l — Fernando Méndez (@_fermendz_) 19 de octubre de 2018

Que Miriam ha llamado "haragán" a Suso y él se ha ofendido porque cree que es un insulto contra su físico. JJAJAJAJAJAJJAJAJA. Pues un aplauso para Miriam, que no ha podido encontrar un adjetivo más acertado que ese y, de paso, lo ha dejado como el cateto que es. #GHaq#GHVIP19Opic.twitter.com/LMVbAaOuNT — Llueve por no llorar (@Aquella_lluvia) 19 de octubre de 2018

La concursante de «Gran Hermano VIP» trató de hacer ver a Suso que no llevaba razón. ¡Te estoy diciendo que eres un haragán, no me estoy metiendo con tu físico! Ay de verdad...», contestó Miriam, visiblemente contrariada. Sin embargo, Suso siguió en sus trece. «Yo te digo que con mi físico no te metas, porque no tendrás psicólogo», amenazó. «¿Sabes lo que es haragán?», replicó Miriam, dejando a Suso momentáneamente sin palabras y que se trató de defender diciendo que Miriam no le había llamado «haragán», sino «haragán de la col». «Es que Haragán de la Col era un señor al que no le gustaba hacer mucho», dijo la modelo peruana.

«Aprende a escuchar», espetó Miriam, tratando de dar por cerrada una discusión que Suso parecía no querer cortar. «Es que no me gusta escuchar a chusma como tú. Ese es el problema», señaló Suso. «Entonces... ¿por qué me respondes? ¿Y para qué me señalas? ¿Y por qué me miras?», le preguntó Miriam, que dejó en evidencia el nivel cultural real de Suso en «GH VIP».