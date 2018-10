Actualizado 04/10/2018 a las 22:36

Durante las distintas ediciones de «Gran Hermano» siempre han surgido rumores de si se trataban o no de montajes, pero nunca han sido tan claras como las que estamos viendo ahora en la casa. Todos están bajo sospecha. Suso Álvarez, nada más entrar a la casa, mostró su preocupación por «generar contenido». «He ido al Súper a decirle que me rindo, que no voy a forzar contenido», reflexionó el extronista. Todo esto mientras Aramis Fuster se victimiza por sus vértigos o Miriam Saavedra y Mónica Hoyos hacen por no verse.

Sin embargo, los más sospechosos de haber pactado un montaje son Isa Pantoja y Omar Montes, con la colaboración estelar de Techi. La pareja no solo rompió escandalosamente delante de toda España justo antes de que ella abandonara la casa y él entrara; Omar también protagonizó una escena subidita de todo escasas horas después con la que había sido la mejor amiga de Chabelita dentro de la casa: Techi.

Pero ahora, Kiko Hernández despató otro montaje en el que también está envuelto Omar Montes, pero esta vez con Asraf Beno. «Hace una semana se estaban matando y resulta que son amiguitos en Facebook. Y no, Facebook no es como Twitter o Instagram. Aquí para seguir a alguien te tiene que seguir de vuelta», explicó el colaborador de «Sálvame».

«Por eso ahora tiene lógica que se hayan reconciliado tan pronto», reflexionó María Patiño. Omar Montes se encaró con Asraf Beno antes de entrar a la casa de Guadalix de la Sierra, y eso fue justo después de dejar a Isa Pantoja delante de millones de espectadores. «Me manchas la zapatilla y encima que me jodes la novia», le dijo el cantante al modelo. Sin embargo, nada más salir de esa habitación, ambos hicieron las paces. «Fue demasiado rápido. Si empezaron a hablar en árabe y todo, de colegueo», gritó Belén Esteban.