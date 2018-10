Actualizado 17/10/2018 a las 01:15

Suso Álvarez se ha destapado como uno de los concursantes más polémicos de «Gran Hermano VIP». El barcelonés –nacido en Ripollet– ha protagonizado varios encontronazos con sus compañeros de convivencia en Guadalix de la Sierra que le han puesto en el disparadero. Sin embargo, no parece que «GH VIP» ni Telecinco quieran dejarle marchar del «reality» tan fácilmente.

No es ningún secreto que la primera cadena de Mediaset siempre ha tratado bien a Suso. El concursante de «GH VIP» se dio a conocer por su presencia en la decimosexta edición de la entrega anónima de «Gran Hermano», donde mantuvo un «affaire» con Sofía Suescun. Tras ello, participó en «Mujeres y hombres y viceversa» y «Supervivientes», dos de los concursos de referencia en Telecinco, que de nuevo ha confiado en él para «Gran Hermano VIP».

Prueba de la alta estima en la que la cadena tiene a Suso es su elevado sueldo en el concurso, que ronda los 8.000 euros semanales. En las cinco semanas de convivencia que los aspirantes llevan en «GH VIP», el barcelonés se ha embolsado cerca de 40.000 euros. Sin embargo, las carantoñas de Telecinco a Suso no se limitan al plano económico, sino que van más allá.

Insultos contra la audiencia

En lo que va de concurso, el participante ha protagonizado polémicas de todo tipo que han generado aversión hacia su persona entre gran parte de la audiencia. Hace un par de semanas fue abucheado por el público en directo durante una gala, y días después, se sinceró con Omar Montes, expulsado de «GH VIP» la pasada semana. «Que me coman los huevos todos los que me abuchean. Panda de pardillos», espetó sin tapujos mientras charlaba con Omar en el jardín y le grababan las cámaras de «GH VIP: 24 horas».

Aunque el concursante fue más allá. Tras ello y en una de las habitaciones, dedicó un escatológico eructo a «los que» le «abuchean», a los que volvió a faltar el respeto en directo. Sin embargo, «GH VIP» no lo condenó y ni siquiera reprendió públicamente a Suso... como sí que hizo con Omar Montes, nominado automáticamente tras una turbia y polémica conversación con Asraf y Techi sobre Miriam Saavedra. Lo único que se llevó Suso fue un leve rapapolvo de Jorge Javier Vázquez, presentador del concurso. «El concurso que está haciendo Suso está dejando mucho que desear», espetó el conductor de «GH VIP», que también reconoció sin tapujos su aprecio por el joven, al que conoce «desde hace muchos años».

Su defensora, una ejecutiva de Mediaset

Pero si hay algo que ha destapado la simpatía del canal hacia Suso ha sido un hecho inequívoco: que su «defensora» en plató sea Lorena Galán... que es una ejecutiva importante en Mediaset España. Aunque no se presentó como tal, la mujer es la responsable del casting «vip» del canal y tiene una gran relevancia en varios espacios de Telecinco. Actualmente, ejerce como coordinadora de galas y debates de «Supervivientes» y es la subdirectora de «Volverte a ver», el espacio que presenta Carlos Sobera en Telecinco. Más allá de ellos, ha trabajado en otros programas de la casa como «A tu lado», «Hay una cosa que te quiero decir» y ha sido subdirectora de «Sálvame Deluxe», tal y como refleja su perfil oficial de Linkedin.

Más allá de ello, el programa también ha dejado pasar continuadas muestras de impertinencia y mal comportamiento con compañeros de Suso en «GH VIP», en especial con varias mujeres.Son los casos de Miriam Saavedra, a la que ha llegado a calificar como «mierda seca» o «asquerosa podrida», pero también de Mónica Hoyos, a la que en los últimos días le ha dedicado varias «lindezas». «Me da lo que me sale de los huevos» o «¿Cómo voy a hablar contigo, si no sabes?» han sido algunos de los improperios más «suaves» de Suso hacia Mónica, contra la que cargó con mucha más dureza. «Eres insoportable, infumable, incomible, inbebible. ¡Vete al carajo! ¡Deja de tocar las pelotas!», le gritó hace unos días, con agresividad y fuera de sí.

Aunque sin duda, uno de los mayores enfrentamientos de Suso en la casa lo ha tenido con la que hasta hace solo unas horas era su pareja, Aurah Ruiz. «Me pone un poco celoso que se acerque a otros chicos estando conmigo... porque en mis relaciones el que siempre se ha acercado a tías estando con otras he sido yo», llegó a decir, en un comentario que rapidamente fue calificado de «machista». Aunque lo más grave se ha producido hace solo unas horas, cuando, en una discusión, se ha referido a su ya expareja como «penosa», «ridícula» y «pardilla». «¿A que te he dado pena, Asraf? Me hubiera dado pena tener una persona así a mi lado. Tengo una novia como tú y diría... “¡qué pena, tío!”. Vete a que te penetren con la mirada, guapa», le espetó el concursante a Aurah, sin que «GH VIP» tome cartas en el asunto.

Sus «trampas» para librarse de la nominación, inadvertidas

Quién sí lo hizo fue Ana Rosa Quintana, que la pasada semana cargó contra el concursante y su «agresividad» en «El programa de Ana Rosa» y pidió su expulsión de «GH VIP». «Oye... ¡Este tío, fuera! No se puede hablar con esa violencia y dando golpes. La gesticulación de este chico es de una agresividad que no es permisible», enfatizó. El vídeo estaba presente hace unos días en la web de Telecinco, aunque ya no se encuentra disponible. También «Cazamariposas», otro programa de la cadena, ha condenado la actitud de Suso.

Con la audiencia en su contra y siendo uno de los concursantes con menos popularidad entre la audiencia, el aspirante se «libró» de ser nominado la semana pasada en «GH VIP» y de no someter así su continuidad en el programa al escrutinio del público. Lo hizo tras ganar la inmunidad, junto a Darek, en la prueba organizada por el programa para que los vencedores de la misma se salvasen de la nominación.

Como demostraron las cámaras, Suso y Darek hicieron trampas durante la prueba... pero el programa lo dejó pasar. Al contrario de lo que había hecho la pasada semana con Mónica Hoyos, que venció en la prueba con ayuda, pero a ella sí la obligaron a repetirla. A Suso, en cambio, Jorge Javier Vázquez le emplazó a «tomarse un té» con Miriam, para esclarecer sus diferencias y de paso, limpiar su imagen en «Gran Hermano VIP». La cadena, que ya fue acusada de «favoritismo» hacia Isa Pantoja, afronta ahora una nueva encrucijada.