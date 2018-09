Antonio Burgos

Prohibir, prohibir... ¡Qué les gusta prohibir! Se creen que gobernar es o bien levantar cortinas de humo en forma de tumba de Franco para que no se hable de los verdaderos problemas de la que esta gentuza hasta ayer por la mañana llamaba «la gente», o bien prohibir. Y por si les faltaran ganas, suele venir la Unión Europea para echarles una manita, prohibiendo cosas que a ellos no se les habían ocurrido. Qué lejos queda Mayo del 68 y su «prohibido prohibir». Ahora la consigna parece la contraria: «Prohibido no prohibir». O «gobernar es prohibir». Cada rueda de prensa de los viernes tras el Consejo de Ministros (y ministras, y menestras de verduras) es una antología de prohibiciones. Esto por lo que respecta al Gobierno. También le gusta tela prohibir, quizá más, al Vicegobierno, o sea a Podemos. Que tiene a ese virtual vicepresidente que es Pablo Iglesias y que manda bastante más que la titular, Carmen Calvo. La cual, a efectos de mandar y prohibir, podía cantar por La Piquer el «yo soy la otra, la otra». El segundo de a bordo del timón de la nave del Estado es de hecho Pablo Iglesias. ¿Quién prohíbe más? ¿El Gobierno de Sánchez o los comunistas de Iglesias y los separatistas catalanes y vascos que lo mantienen en el poder sin haber pasado por las urnas?

Hay veces en que en las prohibiciones tienen literalmente cosas de bombero, y que me perdone el abnegado Cuerpo de Extinción de Incendios. La última ridícula prohibición ha sido en Zaragoza, donde el alcalde podemita no ha permitido a los bomberos (¡viva la libertad de expresión!) que publiquen estas Pascuas su ya tradicional almanaque benéfico, donde vienen retratados los integrantes del Cuerpo, casi siempre desnudos de cintura para arriba. Nunca mejor dicho lo del cuerpo. Los bomberos suelen estar cachas, machacados de gimnasio y entrenamiento, con una tableta abdominal que no la mejoran ni las famosas flexiones de Aznar. No es por capricho; es por exigencias del guión. Para aprobar las oposiciones a bombero hay que estar cachas, ser poco menos que un atleta. A ningún escuchimizado señor bajito, por muy bien que maneje la manguera, lo dejan entrar en el Cuerpo. Que un bombero esté, pues, cachas es como si un minero tiene silicosis: enfermedad profesional. De lo que el podemita alcalde de Zaragoza tiene, por lo visto, envidia, y ha prohibido el almanaque benéfico porque sólo salen tíos cachas y no gente enclenque. Dice que los calendarios prohibidos no reflejan la pluralidad que existe entre los hombres, «ni en la sociedad, ni el Cuerpo, y sólo muestran hombres musculados en posición de vigor». Los señores bajitos y enclenques deberíamos darle un homenaje al alcalde de Zaragoza... si no estuviera por medio lo que ellos tanto proclaman cuando les interesa, cual la libertad de expresión.

¿Y los toros? ¿Habrá problemas importantes en esta Patria que estos partidos están rompiendo con mucho cuidadito y Sánchez, como antes Rajoy, consintiendo que la resquebrajen? Bueno, pues para Pablo Iglesias no hay más problema que los toros. ¡Ni que fuera una vaca de Zahariche que cuida por la vida de sus hijos! Quiere hacer un referéndum para prohibir los toros. Le importa un bledo que la Tauromaquia haya sido declarada bien cultural, o que tenga a sus espaldas nada menos que la obra de Goya, de Picasso, de García Lorca. No pide un referéndum para ilegalizar los partidos independentistas como en Alemania, no: nada, la Fiesta de los toros, que es de derechas y hay que prohibirla, por más que el IVA de las localidades deje todos los años una millonada al Estado. La norma de esta catástrofe que hoy nos gobierna por culpa de la cobardía de Rajoy es lo que cantaba el sacristán de la zarzuela «La Marsellesa» de Caballero y Ramos Carrión: «El pensamiento libre/proclamo en alta voz;/¡y muera el que no piense/igual que pienso yo!».