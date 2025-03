Fernando Sicre: Apriorismo ideológico

La que fuera Ministra de Sanidad la anterior legislatura ha recurrido una vez más a los eslóganes fáciles. Tacha a la derecha política de instalarse en el «apriorismo ideológico». Es recurrente en el uso del concepto. En el Diario de Sesiones del Congreso de 10- ... 10-18 curiosamente utilizó el término en sentido contrario. Decía entonces que, «pretender una sociedad más igualitaria no es un capricho ni solo un apriorismo ideológico, que lo es y tiene un componente ideológico importante, sino que es un desafío para el país combatir la desigualdad». Termino polivalente por lo que veo. Sí lo utiliza la izquierda y el mensaje lo requiere, es utilizado asumiendo su concepción positiva. Sí lo utiliza la derecha, su uso es torticero. La Sra. Carcedo ha pedido ahora en el Congreso que las formaciones que la critican que no hagan «apriorismos ideológicos» en el análisis de esta política del Ingreso Mínimo Vital (IMV), cuando sugieren que los beneficiarios cometerán «fraude» o no buscarán trabajo. Su calenturienta e ideologizada mente la ofuscó en el debate. Hubo que advertirle que la derecha del PP apoyaba la medida y la otra de VOX se abstendría. Tienen tan asumida que la caridad con el dinero de los demás es patrimonio de la izquierda, que lo contrario no entraba en sus estrechas miras. Dios creó al hombre con el corazón en la izquierda. Situó el depósito biliar a la derecha. Y Darwin certifico la evolución de la especie. Mi abuelo tenía el corazón en la derecha, quizás por eso soy liberal y abomino de las tesis socialistas-comunistas. No soy el único, Fukuyama certificó el fin de la historia con la caída del comunismo. La democracia liberal venció. Los comunistas y el socialismo del siglo XXI asumido por el PSOE de hoy, ‘abominan’ del liberalismo como filosofía política y moral que, defiende la libertad individual, la igualdad ante la ley y una reducción del poder del Estado.

El ‘socioliberalismo’ encontró su paradigma en la clásica socialdemocracia nórdica. Ésta es una ideología política, social y económica, que busca apoyar y promover la justicia social en el marco de la democracia representativa y de la economía capitalista, para promover el Estado del bienestar. En el último país donde se experimentó la conveniencia o no de una renta básica fue en Finlandia y supuso un estrepitoso fracaso. España es un Estado social y democrático de derecho. Mucho más social que de derecho. El equilibrio de poderes ha sido desequilibrado por completo por este régimen nacional-socialista y comunista que apoya el actual Gobierno. Las rentas de inserción se crean en 2008 (PSOE) y se actualizan en 2014 (PP). Consisten en una ayuda que se da a personas con riesgo de exclusión social, que carecen de unos ingresos mínimos con los que alcanzar una calidad de vida básica. Por lo tanto, España ya disponía de este tipo de ingresos o salarios sociales, sin necesidad de que el ‘coletas’ y Carcedo vengan a implantar de manera ‘apriorística’ e ‘ideologizada’ el buenísmo de la izquierda. De ahí que el PP estaba en parte y en el todo cogido por la entrepierna. Sin embargo, precisamente porque existían otras medidas ya implantadas y mejoradas por ellos mismos, deberían haberse desembarazado de la opresión en la entrepierna, y haber hecho lo que debieron hacer, o sea, votar que no. Además, conocemos la construcción del ‘Régimen’ andaluz, auspiciado por el subsidio agrario y el PER. A imagen y semejanza del PRI. Cuarenta años de socialismo andaluz, sólo se asemeja con cuarenta años de Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Cuarenta años son muchos años. Por una vez y sin que sirva de precedente estoy de acuerdo con Néstor Rego del BNG que, se ha preguntado «por qué el Gobierno no ha optado por reforzar las rentas mínimas que ya existían en las CC. AA». El propio promotor de la medida aprobada, el sr. Escrivá, ha dicho que un tercio de los beneficiarios de la renta mínima «no son empleables». El IMV debiera ser una norma coyuntural, considerando las circunstancias y con aprobación anual. Hoy, no se encuentran 25.000 trabajadores para recoger las cosechas del campo. Es el anunciado fracaso del PER. El servicio doméstico se sumerge, siendo necesidad imperiosa para muchas familias. Nuestros mayores se verán impedidos de contratar a personas para su cuidado de manera formal… porque la norma que se ha aprobado entra directamente en colisión con el mercado de trabajo, desincentivado la búsqueda de trabajo en estos y otros sectores de la actividad económica. Ya el PSOE legisló colisionando la prestación de desempleo con el mercado de trabajo. Acontecía el año 1984 y se dictaba la magnánima y disparatada legislación de desempleo impulsada por el Sr. ‘X’ y su gobierno (Ley 31/1984). Un baño de realidad de Felipe hizo que se promulgase el primer ‘decretazo’ de la historia por un Gobierno de la ‘generosidad’ del PSOE. Se dictaban entonces las leyes 22/1992 y 22/1993. Un baño de realidad por cercanía a la quiebra económica del Estado. El efecto inmediato, la huelga general celebrada el 28 de mayo de 1992, convocada por CCOO y UGT contra la reforma del subsidio de desempleo. Promotores que ahora exigen subidas del IRPF que posibiliten la recaudación de 77.000 millones más. Nada dicen de minorar el gasto.

