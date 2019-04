Tribuna Libre Balazos del sur Porque sí, aquí, nuestros funcionarios de las tres pes, los de placa, porra y pistola, también sufren atentados provenientes de los hacedores del mal

Ernesto Pérez Vera, Policía Local e instructor de tiro Cádiz Actualizado: 21/04/2019 09:09h

Nos dicen que aquí nunca pasa nada. Pero mienten. En no mucho tiempo he impartido en la provincia de Cádiz varias conferencias sobre las verdades de las mentiras que nos cuentan a los policías en relación a cómo se producen los enfrentamientos con armas entre los servidores públicos y los antijurídicos, muchos de estos últimos letales personas que padecen enfermedades mentales. Recorro toda la piel de toro, ínsulas incluidas, hablando de las circunstancias técnicas, jurídicas y fisiológicas que suelen estrecharse la mano, casi como si de una constante se tratara, cuando un policía tiene que disparar su pistola contra otros seres humanos, independientemente de que al final dispare o no, acierte o no, hiera o mate.

Los siempre desagradables «o