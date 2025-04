¿Recuerdan que lo decía Chávez? De vez en cuando, más por lo histriónico que por otra cosa, se nos metía en nuestros informativos caminando por las calles de Caracas, rodeado de los suyos y parándose ante lo que no le gustaba para largar aquel «exprópiese» que tanto decía del espíritu dictatorial de su régimen.

Parco respeto a la legalidad que ya se sabe que, cuando las izquierdas cogen sitio, lo de las libertades empieza a embarrarse al tiempo que su aparato coge el rumbo y destino de las cosas. La voluntad popular, que dicen ellos tan panchos, porque «la mayoría popular» es para las izquierdas la suma de todas sus denominaciones propias y asimiladas de independentistas y escasas minorías que buscan en esa marea donde alojarse para pasar cuatro años de nómina pública. Y, los demás, a tragar.

Me llama la atención este silencio actual del locuaz Sánchez porque ya desde el año pasado había metido el pie en el acelerador abriendo su tómbola en la que cada número tenía un regalo y dedicándose a hacer durante la semana sus propios consejos de gobierno previos a los de los martes, en los que convocaba a sus ministros/as. No importaba de qué se tratase, ancianos y jubilados para ir al cine, algunos euros para solaz de los jóvenes o viviendas por aquí y por acullá. Él prometía de todo viendo cómo, por el incremento del precio de las cosas, se estaban llenando las arcas del Erario con los impuestos crecientes de manera exponencial y él seguía aumentando la gigantesca deuda pública que nos está dejando a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos.

Desde el batacazo de las pasadas elecciones ha mutado en silente. Ahora hablan sus ministras que, pobres de ellas, repiten como loras la consigna que cada mañana se les manda. Lo último, lo de la línea y la alfombra rojas, qué sagacidad tan plural. Él, en la Moncloa, rumia aquellos momentos en los que le echaron de Ferraz y cómo volvió. Me ha recordado el juramento de Escarlata O'Hara en «Lo que el viento se llevó», aquella memorable escena en la que, bajo un cielo coloreado por el fuego de los cañones, clamaba que «no podrían derribarla, que sobreviviría y que, cuando todo hubiera pasado, nunca volvería a pasar hambre. Ni ninguno de los suyos».

Presumía el PSOE de democracia interna entre sus filas y ya ven lo que se ha tardado en designar los primeros nombres de las listas provinciales para julio. «Exprópiese». Exprópiense las voluntades de los socialistas de provincias que, una mañana de éstas, se levantaron como ya les tiene acostumbrados Sánchez, con que se les dijera otra vez lo que tenían que tragar, sin piedad. Expropiación de la cabecera de su lista. Eso es lo que hay.

En su particular pedrea, Sánchez ha distinguido a los socialistas gaditanos de nuevo con Marlasca, que ya fuera diputado por Cádiz como también Rubalcaba, tal como si, el mejor candidato a diputado para esta provincia fuese uno que hubiera sido ministro del Interior antes que cualquier militante local. Como si los socialistas de aquí no tuvieran capacidad de concitar el voto. Así las cosas, y aunque no sea de mi incumbencia quién y cómo se designe el aspirante socialista a diputado por Cádiz, si sale elegido por sus votantes, bueno será que se esté atento a cuánto tiempo vaya a durar en la representación y cuántos días de la semana estará presente aquí.

Ya les digo. Moncloa-Sánchez, en su línea habitual, ha iniciado la campaña con una rotunda expropiación de cabeceras de lista en las provincias. Ferraz-Sánchez lo admitió y hoy tenemos colocados en primera línea de partida para este 23J a sus ministros, exministros y colaboradores.

Y es que ya se sabe, hay cosas que se pegan. Y más si se pierde el miedo a dormir tranquilo por la noche por gobernar con determinados amigos.