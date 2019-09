TELEVISIÓN Toñi Moreno: «María Teresa Campos me ha sacado del armario» La gaditana estrenó nuevo programa en Telemadrid con una entrevista a la veterana presentadora de lo más interesante

Toñi Moreno ha iniciado este fin de semana su aventura en 'Telemadrid' presentando por primera vez 'Aquellos maravillosos años', un espacio en el que la sanluqueña, con una mirada nostálgica, echa un vistazo al pasado más cercano.

La primera invitada protagonista del magacín ha sido María Teresa Campos, que acudió al plató de Telemadrid con sus hijas Terulu y Carmén Borrego, y dio un repaso a su pasado, su presente y lo que espera que sea su futuro tanto personal como laboral.

María Teresa a Toñi sobre Edmundo: "lo que es seguro es que no te gusta para ti"

La entrevista ha estado marcada por el buen rollo que existe actualmente entre ellas. Han empezado hablando de Edmundo y han acabado bromeando. Toñi Moreno afirmaba en un momento de la conversación sobre Edmundo, la pareja de María Teresa, que no le gustaban los toros.

A lo que la veterana presentadora respondía lo siguiente: «Ah, pensaba que me ibas a decir que no te gustan los hombres». Toñi, mostrando su naturalidad, respondía: «¡Tampoco!».

Luego, entre risas y tapándose la cara con un cojín, la sanluqueña continuaba: «Pues nada, María Teresa Campos me ha sacado del armario. Aunque yo no he estado en un armario en mi vida».

Luego, se reía con Terelu Campos y Carmen Borrego: «Vuestra madre me ha sacado del armario por el morro, así que ahora me lo tenéis que contar todo».

La entrevista, como no podía ser de otra manera, continuó por el buen rollo y Toñi consiguió que María Teresa le confesara que por las tardes ve 'Puente Viejo' y 'Ahora caigo', dejando muy claro que pasa de 'Sálvame' y Mediaset.